Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR przybył do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie dyrektor Radia Maryja ma zeznawać w charakterze świadka w sprawie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” imienia świętego Jana Pawła II.
Ojciec Tadeusz Rydzyk w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 zwracał uwagę na prawdziwe zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa - militarne, żywnościowe i zdrowotne.
Widzimy, co nam grozi. Ludzie jeszcze tego nie wiedzą
— stwierdził.
Szkoda, że nie wychowują dobrze, tylko deprawują, chcą niszczyć od początku. To się wpisuje w to właśnie niszczenie. Tak że Alleluja i do przodu
— powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk przed wejściem do budynku prokuratury. Więcej duchowny już nie rozmawiał z mediami w drodze na przesłuchanie w charakterze świadka.
Pół godziny przed rozpoczęciem przesłuchania przed bramą wjazdową do budynku zebrała się grupa około 60 osób manifestująca wsparcie. Zgromadzeni odmawiali różaniec, mieli biało-czerwone flagi i transparenty m.in. z wizerunkiem św. Andrzeja Boboli.
Muzeum „Pamięć i Tożsamość”
Śledztwo, w którym będzie dziś przesłuchany o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dotyczy rzekomego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury w związku z zawarciem umowy na utworzenie toruńskiego muzeum.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Solidarni z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR! Wczoraj przed MS odbyła się pikieta. „Żeby walczyć z niesprawiedliwością”. WIDEO
Zarówno o. Tadeusz Rydzyk CSsR, jak i inne osoby zaangażowane w takie przedsięwzięcia, jak Radio Maryja, Telewizja Trwam czy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, doświadczają ostatnio wzmożonego nękania ze strony rządu Donalda Tuska. Przesłuchania, kontrole, procesy czy np. zwalczanie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” są ostatnio na porządku dziennym.
Pierwotnie przesłuchanie miało się odbyć 8 grudnia - w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Radio Maryja obchodziło swoje 34. urodziny. Na prośbę o. Tadeusza Rydzyka, termin został przesunięty właśnie na 10 grudnia. Kontrowersje może budzić także fakt, że redemptorystę wezwano do prokuratury nie w Toruniu, Bydgoszczy czy nawet Warszawie, ale w dość odległym dla dyrektora Radia Maryja Rzeszowie.
Wczoraj w charakterze świadka do rzeszowskiej prokuratury został wezwany także były wicepremier i były minister kultury prof. Piotr Gliński.
Po pojawieniu się w gmachu prokuratury podkreślał, że jest przekonany, iż w związku z powstaniem muzeum i sfinansowaniem prac nie doszło do złamania prawa.
To zupełnie oczywiste. Cała reszta to po prostu igrzyska medialne, w których - jak widać - uczestniczy bardzo wiele osób
— powiedział mówił.
tkwl/wPolityce.pl/TVN24/Radio Maryja
