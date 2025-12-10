„Im bardziej atakowało mnie środowisko Platformy, tym lepsze wyniki osiągałem w moim okręgu wyborczym, więc myślę, że to czynienie z ofiary przestępcy było tak widocznie, że rozsądni ludzie doskonale widzieli, co się dzieje. Ale przez wiele lat byłem obrzucany błotem przez ludzi z najwyższych stanowisk w Polsce i to się wciąż dzieje ponieważ powtarzają te kłamstwa. Czekam na przeprosiny. Z całą pewnością film Sekielskiego, który powiela nieprawdziwą narrację powinien zniknąć z przestrzeni medialnej” - powiedział w rozmowie z telewizją wPolsce24 senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki komentując wyrok sądu, który uznał Piotra Polaszczyka za winnego składania fałszywych zeznań ws. SKOK Wołomin. Chodzi o oskarżenia wobec Grzegorza Biereckiego, Jana Marii Jackowskiego i Jacka Sasina.
Sąd uznał, że Piotr Polaszczyk składał fałszywe zeznania przed sądem ws. przyjęcia łapówek ze SKOK-u Wołomin przez polityków Prawa i Sprawiedliwości: Jacka Sasina, Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Biereckiego.
„Nie pierwszy raz to środowisko posługuje się kłamstwem”
Do sprawy w rozmowie z dziennikarką telewizji wPolsce24 Małgorzatą Gałką odniósł się senator PiS Grzegorz Bierecki. Odnosząc się do długości procesu, który trwał aż 5 lat stwierdził on, że mieliśmy do czynienia z „opóźnianiem tego procesu, co pozwalało na kontynuowanie kampanii pomówień”.
Z całą pewnością mieliśmy tutaj do czynienia z opóźnianiem tego procesu, co pozwalało na kontynuowanie kampanii pomówień, oszczerstw, których kulminacja była tuż przed wyborami w 2023 roku. Wtedy w oparciu o opowieści tego pana, który teraz został skazany, pan Sekielski zrobił film „Korzenie zła”, który w okresie ciszy wyborczej, tuż przed dniem wyborów w 2023 roku reklamował sam Donald Tusk
— przypomniał senator.
Ta opowieść o łapówkach, powiązaniu polityków PiS z grupą przestępczą oficerów WSI, którzy okradli kasę w Wołominie, przypomnę, że SKOK jest tutaj poszkodowanym, więc nie mówimy o „aferze SKOK-u”, tylko o aferze WSI, które napadło Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w Wołominie. Potrzebna była ta narracja do uderzania politycznego i została wykorzystana przed wyborami w 2023 roku z pełną świadomością. Film zrealizowany na zlecenie środowiska Platformy Obywatelskiej przez Sekielskiego i bardzo rekomendowany w sobotę, dzień przed wyborami, przez Donalda Tuska. Nie pierwszy raz to środowisko posługuje się kłamstwem, nie pierwszy raz znajdujemy powiązania tego środowiska z agentami WSI. Sprawa Wołomina pokazuje to, jak wyglądają głębokie korzenie III RP
— powiedział Bierecki.
„Rozsądni ludzie doskonale widzieli, co się dzieje”
Polityk pytany o to, co było celem kampanii oszczerstw wymierzonych w m.in. w niego, powiedział:
To oczywiste. Celem było zrobienie z ofiary winnego. (…) Kiedyś w Senacie pozwoliłem sobie na taką wypowiedź, że Agent OO7 James Bond miał „licencję na zabijanie”, natomiast oficerowie WSI w III RP uzyskali licencję na okradanie. Przecież ten sam człowiek zamieszany jest w aferę bulwarów warszawskich i stratę przez miasto Warszawę setek milionów, i ta sprawa wciąż nie jest wyjaśniona. Sprawa Fundacji Pro Civili i okradzenia banku PKO BP, to także ten sam człowiek. On nie mógł tego robić sam. Robił to za przyzwoleniem i wiedzą ludzi, którzy tworzą czy tworzyli system III RP. A kwiatki, które wyrastają z tych korzeni III RP, teraz widzimy w rządzie Donalda Tuska.
Na uwagę, że oszczerstwa kosztowały go politycznie i wizerunkowo, stwierdził, że politycznie wcale nie, bo jego wyborcy od razu zrozumieli, że są to kłamstwa.
Im bardziej atakowało mnie środowisko Platformy, tym lepsze wyniki osiągałem w moim okręgu wyborczym. Myślę, że to czynienie z ofiary przestępcy było tak widocznie, że rozsądni ludzie doskonale widzieli, co się dzieje. Ale przez wiele lat byłem obrzucany błotem przez ludzi z najwyższych stanowisk w Polsce i to się wciąż dzieje ponieważ powtarzają te kłamstwa. Czekam na przeprosiny. Z całą pewnością film Sekielskiego, który powiela nieprawdziwą narrację powinien zniknąć z przestrzeni medialnej
— zaznaczył.
„Celem był śp. prezydent Lech Kaczyński”
Bierecki przypomniał, że cała „afera” była wymierzona w śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i miała utrudnić jego reelekcję.
To było zaplanowane uderzenie, realizowane na konkretne polityczne zamówienie i tym, który miał być celem tego uderzenia był śp. prezydent Lech Kaczyński. Ja byłem tylko pośrednią tarczą w tej strzelaninie. Cała ta akcja była przygotowana, aby uniemożliwić reelekcję śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wiele osób ze środowiska Platformy Obywatelskiej wprost to mówiło. To jest działanie polityczne
— powiedziała.
Senator zwrócił również uwagę na to, że największy wypływ pieniędzy ze SKOK-u Wołomin miał miejsce, kiedy „nadzór nad SKOK-iem przejęła Komisja Nadzoru Finansowego”.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny element. Jak się spojrzy na wykres i terminy, kiedy nastąpiła kradzież w SKOK Wołomin, to gwałtowne przyśpieszenie wypływu pieniędzy, te największe pieniądze wypłynęły wtedy, kiedy nadzór nad SKOK-iem przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Ci ludzie, którzy przejęli ten nadzór teraz są oskarżeni za zaniedbania. Środowisko Donalda Tuska próbuje ich wybielać na wszystkie sposoby. Ich proces się toczy. Myślę, że za kilka lat będziemy mogli komentować wyniki również tego procesu
— powiedział.
To, co jest istotne w dyskusji, która się toczy na temat kryptowalut i nadzoru KNF - ona nie jest gwarantem jakości nadzoru. Gwarantem jakości są ludzie, którzy ten nadzór wykonują. Jeśli oni są związani z przestępcami, jeśli mają powiązania środowiskowe z ludźmi, którzy mają licencję na okradanie, to ten nadzór jest wyłącznie pozorny i pozwala realizować przestępcom swoje plany. Tak się wydarzyło ws. SKOK Wołomin, więc to doświadczenie warto mieć w pamięci, kiedy projektuje się funkcjonowanie rynku finansowego
— zaznaczył.
Telewizja wPolsce24/oprac. Kamil Kwiatek
