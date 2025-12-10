W sieci przypomniano, że dokładnie 105 lat temu urodził się płk Maksymilian Sznepf, znany z tego, że był jednym z dowódców w czasie pacyfikacji przez komunistów polskiego podziemia niepodległościowego w ramach Obławy Augustowskiej. Prof. Sławomir Cenckiewicz, historyk i szef BBN, przypomniał na platformie X, że w Polsce wciąż są dwie ulice imienia 1 Praskiego pułku piechoty, w którym służył Sznepf.
Jakbyście nie wiedzieli to ten bandycki 1PPP LWP, co pacyfikował podziemie i brał udział w Obławie Augustowskiej, w którym służył ten bandzior, ma swoją ulicę (a nawet dwie!) w wolnej Polsce zgodnie z zasadą że #antykomunizmJestSierotą (IPN walczył o zmianę nazw tych ulic)
— napisał na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz.
Szef BBN do swojego wpisu dołączył informacje o tym, że Ulica 1 Praskiego Pułku WP jest w warszawskiej dzielnicy Wesoła.
tkwl/X
