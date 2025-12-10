W sobotę upłyną dwa lata od momentu, gdy Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Jak wynika z sondażu UCE Research dla Onetu, Polacy dotychczasową pracę szefa rządu oceniają raczej negatywnie. To jednak nie przeszkadza koalicji rządzącej w chwaleniu się swoimi wątpliwymi osiągnięciami. W Polsce zawisły billboardy opatrzone hasłem: „Robimy, nie gadamy”. Politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają hasztagiem „Gadają, nie robią” i przypominają niespełnione obietnice rządu Tuska.
Negatywna ocena pracy Tuska
W sobotę 13 grudnia upłyną dwa lata od momentu, gdy Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu - jak wskazała redakcja - pokazuje, że społeczeństwo jest mocno podzielone.
Ankietowanym zadano pytanie: jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?. Odpowiedź „raczej dobrze” wskazało 21,84 proc. ankietowanych, a „bardzo dobrze” - 11,26 proc. To łącznie 33,1 proc. pozytywnych ocen.
Pracę premiera „raczej źle” oceniło 17,53 proc. ankietowanych, a „bardzo źle” – 25,07 procent. To w sumie 42,6 proc. negatywnych ocen dotychczasowej pracy premiera Tuska.
Wariant „trudno powiedzieć” wybrało 24,29 procent ankietowanych.
„Rząd Tuska opowiada bajki”
Na profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X pojawił się wpis, w którym nawiązano do rządowej kampanii. Zwrócono uwagę, że rząd Tuska obniżył wysokość 14. emerytury.
Mijają dwa lata koalicji 13 grudnia. Widzieliście ich billboardy? Postanowiliśmy pokazać jaka jest prawda i nieco je zmienić! Seniorzy zasługują na szacunek, a nie cięcia. Rząd Tuska opowiada bajki, ale rzeczywistości nie przykryje żadna kampania
— czytamy we wpisie opublikowanym na profilu Prawa i Sprawiedliwości.
Hasztag „Gadają Nie Robią” podbijają w sieci politycy PiS.
Mistrzowie roboty: przez dwa lata ŻADNEJ nowej inwestycji w kulturze z polskiego budżetu! Nawet nie zaczęli. Ale się narobił, żeby NIC nie zrobić…
— napisał prof. Piotr Gliński, były szef MKiDN.
Tusk nie dość, że nie upomniał się nawet o złotówkę z ponad 6 bln złotych należnych Polsce za niemieckie zbrodnie, to jeszcze oświadczył, to Polska wypłaci odszkodowania ofiarom nazistowskich zbrodni z własnych pieniędzy…
— napisał Bartosz Kownacki.
Mało że #GadająNieRobią to niestety jeszcze szkodzą
— zwrócił uwagę poseł Artur Szałabawka.
Seniorzy zasługują na szacunek, a nie na odbieranie należnych im świadczeń
— zaznaczył poseł Ireneusz Zyska.
PAP/X/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747884-pis-odpowiada-na-przechwalki-koalicji-gadaja-nie-robia
