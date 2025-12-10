TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jak uzdrowić system opieki zdrowotnej? Stanisław Karczewski zapowiada: 13 grudnia przedstawimy nasze pomysły

  • Polityka
  • opublikowano:
Stanisław Karczewski / autor: Telewizja wPolsce24
Stanisław Karczewski / autor: Telewizja wPolsce24

13 grudnia przedstawimy nasze pomysły na to, jak uzdrowić system opieki zdrowotnej. Nie jest to proste, ale jest możliwe. Mamy pomysły i te pomysły w takiej debacie, która będzie swoistego rodzaju koncylium na temat tej choroby, jaka trawi służbę zdrowia, przedstawimy” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego Stanisław Karczewski, lekarz, senator Prawa i Sprawiedliwości.

„To jest bardzo przykre”

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, choć otrzymała zaproszenie do rozmów, to jednak była nieobecna na prezydenckim szczycie zdrowotnym. Resort reprezentował wiceminister Tomasz Maciejewski.…

