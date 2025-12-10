Szymon Hołownia nie zostanie komisarzem ONZ do spraw uchodźców - ustaliły Radio Eska i „Super Express”. Taką decyzję miał podjąć sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Czy wobec tego Szymon Hołownia ma przed sobą jeszcze jakąś przyszłość w polityce?
Szymon Hołownia deklarował, że nie będzie się już ubiegał ponownie o funkcję przewodniczącego Polski 2050. O to stanowisko na razie ubiegają się: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wiceminister edukacji Joanna Mucha, były szef Nowoczesnej Ryszard Petru, europoseł Michał Kobosko i poseł Rafał Kasprzyk. Portal Onet podał, że decyzja Hołowni o rezygnacji jest definitywna, chociaż w ostatnim czasie pojawiły się w partii spekulacje, że może jednak ją zmieni.
Kluczowa rola Pełczyńska-Nałęcz
Jak podają Radio Eska i „Super Express”, do decyzji o niestartowaniu w wyborach na szefa partii ostatecznie Hołownię miała przekonać w ubiegły weekend Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Były marszałek Sejmu ma poprzeć minister funduszy w ubieganiu się o to stanowisko.
Na ten moment nie wiadomo, czy w obecnej sytuacji Szymon Hołownia będzie jeszcze próbował pozostać w polityce, czy też pożegna się z tym rozdziałem swojego życia.
