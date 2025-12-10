„To chyba mogę odpowiedzieć tym samym. Pan prezydent Nawrocki również bywa sympatyczny, ale również chyba powinien zrezygnować z urzędu, skoro nie potrafi rozpoznać tak ważnej ustawy dla bezpieczeństwa finansowego Polaków, kiedy staje się przysłowiowym wetomatem, który stara się destabilizować prace rządu” - tak minister finansów Andrzej Domański uderzał w prezydenta Karola Nawrockiego na antenie Radia ZET, odpowiadając na podobną uwagę ze strony głowy państwa pod adresem szefa resortu finansów.
Pan minister Domański to bardzo sympatyczny człowiek, natomiast jeśli widzimy, że za fatalny stan finansów publicznych odpowiada minister finansów […], to minister finansów chyba powinien zostać albo zmieniony, albo podać się do dymisji
— mówił prezydent Karol Nawrocki podczas niedawnego szczytu medycznego i to właśnie na te słowa odpowiadał w Radiu Zet Domański.
Szef resortu finansów wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki zmieni zdanie w sprawie przygotowanej przez rządzących ustawie o kryptowalutach i dokładnie ten sam projekt, który zawetował, teraz podpisze.
Ja takie przypuszczenia mam. A dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, przedstawiliśmy cały szereg argumentów, myślę, w zdecydowany sposób obalające te argumenty, które przedstawiał prezydent w swoim wecie. Myślę, że jasno wykazaliśmy, że nie ma tutaj mowy o żadnej nadregulacji, że opłaty, które są zaprezentowane w tej ustawie, są gdzieś na średniej unijnej i po trzecie, że my naprawdę pokazaliśmy, również w ustawie, tzw. ścieżkę odwoławczą
— ocenił Domański, tym samym jednak sugerując, że prezydent podjął swoją decyzję o wecie nierozważnie.
Wciąż mam nadzieję, że to był taki teatr polityczny, a twarde argumenty, które zostały przez nas przedstawione w Sejmie i które mam nadzieję trafią do pana prezydenta, przekonają go do tego, że to bardzo ważna i potrzebna ustawa. (…) Będziemy jeszcze oczywiście wysyłać drogą pisemną kolejne materiały. Jest dla mnie jasne, że pan prezydent na bazie tych materiałów oraz innych informacji, które otrzymuje, powinien podjąć decyzję o podpisaniu tej ustawy
— mówił minister finansów.
„Trudno się spodziewać innej decyzji niż wcześniej”
Jednak z dzisiejszej wypowiedzi w RMF FM prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wynika, iż nie należy się spodziewać zmiany zdania ze strony głowy państwa.
Trudno się spodziewać innej decyzji niż wcześniej. (…) Prezydent Nawrocki nie będzie tutaj zmieniał swojego zdania, w sytuacji w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne
— przekazał prezydencki minister. Zdaniem Przydacza, „ustawa ma na celu jedynie wywoływać emocje, żeby nie rozmawiać o sytuacji w służbie zdrowia, która jest dramatyczna”.
Nowe podatki w 2026 roku?
Andrzej Domański zadeklarował, że resort nie planuje nowych podatków w 2026 roku, chociaż możliwe, że w jego wypowiedzi kluczowe jest sformułowanie „w tej chwili”.
Nie planuję w tej chwili wprowadzenia nowych podatków na 2026 rok. W tej chwili w Ministerstwie Finansów nie trwają prace nad podatkiem katastralnym
— powiedział Domański.
Domański przeciw obniżeniu składki zdrowotnej
Składka zdrowotna nie powinna być obniżona; w tej chwili nie ma do tego przestrzeni - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Dodał, że projekt ustawy, który zakłada zastąpienie składki zdrowotnej nowym podatkiem, nie zyska poparcia resortu.
Domański pytany w Radiu Zet czy składka zdrowotna powinna być obniżona odpowiedział: „Nie. W tej chwili nie ma – w mojej opinii – przestrzeni do tego, by była obniżana”.
Dopytywany o słowa rzecznika rządu Adama Szłapki i premiera Donalda Tuska w tej sprawie, wypowiadane przy różnych okazjach, Domański wskazał, że zarówno premier, jak i rzecznik „mówili o tym, że myślimy o różnych rozwiązaniach”.
Ja rozmawiałem z panem premierem, przedstawiłem mu moją opinię i rekomendację, że nie ma w tej chwili do tego przestrzeni
— dodał minister.
Przedstawialiśmy w przeszłości projekt dot. obniżenia składki zdrowotnej. On wtedy został przez obóz prezydencki zawetowany. Teraz takiej przestrzeni w budżecie najzwyczajniej nie ma
— wyjaśnił minister.
Podkreślił, że najpierw trzeba wzmocnić finanse NFZ.
My już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 25 mld złotych więcej na zdrowie, ale dobrze wiemy, że potrzeby są większe
— przyznał. Dodał, że nakłady na NFZ „rosły i będą rosnąć”.
Dopytywany o projekt, który ma przedstawić Lewica, który - według doniesień medialnych - zakłada zastąpienie składki zdrowotnej, jednym, równym podatkiem zdrowotnym, minister wskazał, że musiałby zobaczyć szczegóły.
Składka zdrowotna jest procentowa, więc jeśli mielibyśmy płacić wszyscy taką samą kwotę, to oznaczałoby to, że osoby, które zarabiają mniej, płaciłyby wyższą składkę, niż obecnie
— skomentował założenia projektu.
Takie rozwiązanie naszego poparcia by nie miało
— zadeklarował.
Domański poinformował też, że obecnie nie planuje wprowadzenia nowych podatków na 2026 rok.
Nie ma mowy na przykład o wprowadzeniu podatku katastralnego; w Ministerstwie Finansów nie trwają prace nad nim
— zaznaczył.
Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił w kwietniu głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu. Zmiana miała kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle miały się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej). Nowela zakładała wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Ustawa została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju tego roku.
Tusk podczas czwartkowego szczytu medycznego w Warszawie zapewnił, że rząd nie planuje podniesienia składki zdrowotnej. Zaznaczył, że nie będzie to możliwe ani w tym, ani w przyszłym roku.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tusk wraca do kryptowalut. Atakuje prezydenta i manipuluje wypowiedzią ministra! „Proszę już nie przeszkadzać, umożliwić przyjęcie ustawy”
— Szczyt u prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. „Nie było i nie ma mojej zgody na odebranie 4 mld zł”
Adam Stankiewicz/PAP/Radio ZET
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747872-domanski-uderza-w-prezydenta-powinien-zrezygnowac-z-urzedu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.