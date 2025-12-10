„Jeśli dojdzie do spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, to odbędzie się ono w Warszawie” - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Pracujemy nad datą i potencjalnymi ustaleniami” - dodał.
Szef BPM Marcin Przydacz na antenie Radia RMF 24 został zapytany, czy wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy.
Ja mogę panu powiedzieć, że jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską. Pracujemy nad datą tego spotkania i nad potencjalnymi ustaleniami. Jestem przekonany, że jeżeli ustalimy warunki tej wizyty, to odbędzie się ona w Warszawie(…)
— odparł prezydencki minister.
„To absolutnie numer jeden”
Jak dodał, teraz chodzi o to, żeby ta wizyta przyniosła „jakieś pozytywne efekty dla tych relacji, także i w wymiarze dwustronnym”.
Punkt pierwszy to będzie polityka bezpieczeństwa i dyskusja wokół ustaleń pokojowych (…). To jest absolutnie numer jeden. Polska wspierała i wspiera Ukrainę w jej wojnie przeciwko Rosji, napadniętej Ukrainę przez Rosję
— podkreślił szef BPM.
Przydacz zaznaczył jednocześnie, że jest też drugi punkt (ważny – PAP) tej wizyty.
To są sprawy dwustronne, które jak pan wie, dla Polaków są bardzo ważne - tematyka historyczna i tematyka gospodarcza
— stwierdził.
Potencjalna wizyta na Ukrainie
8 grudnia ukraiński prezydent poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie z konkretnym terminem. Tego samego dnia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił we wpisie na platformie X, że data spotkania prezydentów Polski i Ukrainy jest ustalana.
W listopadzie prezydent Nawrocki zapewniał, że do spotkania z Zełenskim dojdzie „wcześniej czy później”. Jak mówił, wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie byłaby dobrą okazją do tego, by spotkać się z mieszkającymi tam Ukraińcami czy do „ustalenia spraw, które są dla Polaków bardzo ważne i rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu”.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
