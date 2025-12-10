„Myślę, że Karol Nawrocki, który rozmawia z młodymi ludźmi, jestem o tym absolutnie przekonany, wiem to także z własnych doświadczeń, jest po prostu wiarygodny i prawdziwy. Karol Nawrocki jest europejskim Trumpem” - powiedział w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
W najnowszym rankingu 28 najbardziej wpływowych osób w Europie na pierwszym miejscu znalazł się… prezydent USA Donald Trump. Według Politico w 2025 roku nikt nie wywarł większego wpływu na to, co się dzieje w Europie, niż amerykański przywódca. Co ciekawe, w rankingu znalazł się tylko jeden Polak - na 23. miejscu uplasował się prezydent Karol Nawrocki. Do tej kwestii w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
To jest bardzo krytyczna, ale obiektywna ocena potencjału polskich aktorów na scenie politycznej. Jeżeli nie ma tam ani tego, którego nikt w Europie nie ogra, Donalda Tuska, ani jego najbliższego współpracownika Radosława Sikorskiego, to nad tym można tylko ze smutkiem się pochylić, zwłaszcza że Politco jest raczej przyjazne tym środowiskom, więc gdyby widziało jeszcze jakikolwiek potencjał w takich politykach jak Donald Tusk czy Radosław Sikorski, to pewnie by się tam w tym rankingu znaleźli
— powiedział.
Dopóki Donald Tusk dawał szansę, że zrealizuje temat, do którego został przez część środowisk europejskich i niemieckich przeznaczony, czyli dowiezienie Rafała Trzaskowskiego, czyli zastępcy Donalda Tuska do fotela prezydenckiego, dopóty był w grze
— zaznaczył Błażej Poboży.
„Tusk już kompletnie się nie liczy”
Wskazał, że „oczywiste jest to, że Donald Tusk już kompletnie się nie liczy”.
I teraz możemy przejść do poważniejszej refleksji i takiego potwierdzenia tego faktu. To, że szczyt w Londynie z inicjatywy prezydenta Macrona odbywa się z pominięciem Polski i to Polski, która zawsze do tego aspirowała, a Donald Tusk wręcz zapewniał, jakich to nie ma świetnych kontaktów i w Unii Europejskiej, i szerzej w całej Europie. A tu się okazuje, że już nawet nie do drugiego wagonu, ale w ogóle go do tego pociągu nie zapraszają
— wskazał doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
Karol Nawrocki jest takim pierwszym politycznym skojarzeniem dla ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek wyborczy. Myślę, że Karol Nawrocki, który rozmawia z młodymi ludźmi, jestem o tym absolutnie przekonany, wiem to także z własnych doświadczeń, jest po prostu wiarygodny i prawdziwy. Karol Nawrocki jest europejskim Trumpem. Ja jestem trumpistą w związku z tym, jeżeli trzeba taką deklarację złożyć, to jestem gotów to zrobić
— podkreślił.
„Potrzebujemy silnych przywódców”
Jak dodał, „Karol Nawrocki, mówię to śmiertelnie poważnie, jest politykiem, który w tej części Europy jest jedynym, który dla Donalda Trumpa jest dzisiaj partnerem”.
Czasy są niespokojne. W związku z tym my potrzebujemy silnych przywódców, a nie polityków, którzy są w podczepiani pod różne interesy europejskie, pod dziwnych protektorów za granicą. Karol Nawrocki odwołał się do tego, do czego może się chyba najsilniejszy polityk zawsze odwołać do woli narodu. Ta wola narodu została wyrażona w ostatnich wyborach. Uzyskał rekordowe poparcie, ma najsilniejszy mandat wyborczy
— mówił Błażej Poboży.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
