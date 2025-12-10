Jak przekonuje radio RMF, w sprawie Zbigniewa Ziobry doszło do „porażki prokuratury”. Sąd miał odmówić wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu byłego ministra sprawiedliwości. Miało się to odbyć na wniosek neo-Prokuratury Krajowej.
Jak informuje rozgłośnia, klęską zakończyła się próba podjęta przez neo-PK. Działanie miało doprowadzić do zabezpieczenia środków na wypadek, gdyby na Zbigniewa Ziobrę nałożono kary majątkowe.
Sąd odmówił wpisania tzw. hipoteki przymusowej do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. W połowie listopada wnioskowała o to Prokuratura Krajowa - odrzucony przez sąd wniosek miał zabezpieczyć środki na wypadek nałożenia na byłego ministra kar majątkowych. Decyzja podlega jednak zaskarżeniu
– czytamy.
Referendarz wskazał na błędy
Referendarz sądowy wskazał liczne błędy we wniosku prokuratury, m.in. brak wskazania wierzytelności i wierzyciela
– pisze portal rozgłośni.
Jak przekonuje portal, referendarz miał wskazać m.in. na brak opisu wierzytelności.
Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można tylko „domniemywać” na podstawie treści postanowienia prokuratury
– czytamy.
Problem ma dotyczyć również faktu złożenia wniosku również do innej nieruchomości należącej do Zbigniewa Ziobro.
Uwzględnienie wniosku prokuratury zostało uznane za niemożliwe także przez to, że do księgi wieczystej innej nieruchomości Zbigniewa Ziobry także złożono wniosek, dotyczący zabezpieczenia tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia
– pisze rmf24.pl.
