Waldemar Żurek przekonywał na antenie Polsat News, że nie żałuje słów o „przywiezieniu w bagażniku” Zbigniewa Ziobry. Dodał, że była to jedynie „figura retoryczna”. Zapewniał też o swoim „współczuciu” dla byłego ministra sprawiedliwości.

Waldemar Żurek był gościem Polsat News, gdzie odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobro i własnych słów o tym, że „jak byśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli”

Na pewno wobec Zbigniewa Ziobry mam współczucie, jako osoby, która przeszła ciężką chorobę i ta empatia nadal we mnie jest. Współczuję po ludzku, ale muszę robić swoje i muszę pokazać obywatelom, że nie można się zasłaniać instrumentalnie chorobą

– powiedział Żurek.

Widzimy ministra w samolocie, ogniste przemówienia i następnego dnia słyszymy jego kolegów: „minister jest chory’”. W ten sposób wielu obywateli mogłoby unikać sprawiedliwości. Życzę zdrowia ministrowi, trzymam za niego kciuki, natomiast muszę realizować prawo, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa

– dodał.

„Figura retoryczna” Żurka.

Pytany o to, czy żałuje swoich słów, odparł, że nie i dodał:

To była figura retoryczna.

Następnie kontynuował opowieść o przywożeniu byłego ministra sprawiedliwości do Polski.

Mam świadomość, że część profesorów prawa mówi: „nie mów tak, ministrowi tak nie przystoi”, ale w języku potocznym (tak określamy sytuację) gdy służby państwa - żeby zapewnić prawidłowość procesu - ściągają różnymi metodami osoby poszukiwane. Tak się dzieje na całym świecie. Czasem jest to na granicy prawa, czasem mieści się w pewnej pragmatyce służb

nie jest zwolennikiem takich działań

– zaznaczył.

Pojawiały się w głowach takie propozycje, że Ziobrę da się z Budapesztu przywieść, jest tyle firm detektywistycznych, które by to zrobiły - to ja na pewno mówię: nie

– dodał.

