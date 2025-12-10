Waldemar Żurek przekonywał na antenie Polsat News, że nie żałuje słów o „przywiezieniu w bagażniku” Zbigniewa Ziobry. Dodał, że była to jedynie „figura retoryczna”. Zapewniał też o swoim „współczuciu” dla byłego ministra sprawiedliwości.
Waldemar Żurek był gościem Polsat News, gdzie odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobro i własnych słów o tym, że „jak byśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli”
Na pewno wobec Zbigniewa Ziobry mam współczucie, jako osoby, która przeszła ciężką chorobę i ta empatia nadal we mnie jest. Współczuję po ludzku, ale muszę robić swoje i muszę pokazać obywatelom, że nie można się zasłaniać instrumentalnie chorobą
– powiedział Żurek.
Widzimy ministra w samolocie, ogniste przemówienia i następnego dnia słyszymy jego kolegów: „minister jest chory’”. W ten sposób wielu obywateli mogłoby unikać sprawiedliwości. Życzę zdrowia ministrowi, trzymam za niego kciuki, natomiast muszę realizować prawo, bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa
– dodał.
„Figura retoryczna” Żurka.
Pytany o to, czy żałuje swoich słów, odparł, że nie i dodał:
To była figura retoryczna.
Następnie kontynuował opowieść o przywożeniu byłego ministra sprawiedliwości do Polski.
Mam świadomość, że część profesorów prawa mówi: „nie mów tak, ministrowi tak nie przystoi”, ale w języku potocznym (tak określamy sytuację) gdy służby państwa - żeby zapewnić prawidłowość procesu - ściągają różnymi metodami osoby poszukiwane. Tak się dzieje na całym świecie. Czasem jest to na granicy prawa, czasem mieści się w pewnej pragmatyce służb
nie jest zwolennikiem takich działań
– zaznaczył.
Pojawiały się w głowach takie propozycje, że Ziobrę da się z Budapesztu przywieść, jest tyle firm detektywistycznych, które by to zrobiły - to ja na pewno mówię: nie
– dodał.
mly/Polsat News
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747865-zurek-nie-zaluje-slow-o-przywiezieniu-w-bagazniku
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.