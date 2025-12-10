Jak wynika z treści wyroku udostępnionego przez Mariusza Gierszewskiego z Radia Zet, Piotr Polaszczyk miał zostać uznany winnym składania fałszywych zeznań ws. SKOK Wołomin. Chodzi o oskarżenia wobec Grzegorza Biereckiego, Jana Marii Jackowskiego i Jacka Sasina.
O wyroku w sprawie poinformował Mariusz Giereszewski z Radia Zet.
Sprawa łapówek ze SKOKu Wołomin. Sąd uznał, że Piotr Polaszczyk (główny oskarżony w aferze) składał fałszywe zeznania przed sądem ws przyjęcia łapówek ze SKOKu Wołomin przez: Jacka Sasina, Jana Marię Jackowskiego i Grzegorza Biereckiego. „W związku ze śledztwem”
– napisał dziennikarz na portalu X.
Treść wyroku
Udostępnił również treść wyroku, w którym padają nazwiska Grzegorza Biereckiego, Jacka Sasina i Jana Marii Jackowskiego.
Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2020r., 27 września 2022 r., 9 marca 2023 r., 8 maja 2023 r., 2 października 2023 r., 9 kwietnia 2024 r., 30 października 2024 r., 25 lutego 2025 r., 8 maja 2025 r., 1 sierpnia 2025 r. i 27 listopada 2025r. sprawy: Piotra Polaszczyka, syna Bronisława i Barbary urodzonego w dniu 13 października 1963 r. w Stawiszynie oskarżonego o to, że: w dniu 21 listopada 2018 roku, w Warszawie, województwa mazowieckiego, po uprzedzeniu o odpowiedzialności za złożenie fałszywych zeznań i pouczeniu o treści art. 182, 183, 185 k.p.k. złożył fałszywe zeznania mające służyć za dowód oraz fałszywie oskarżył, w toku postępowania V K 28/18, przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, V Wydział Karny, tj. organem powołanym do orzekania, w sprawie Władysława Serafina i innych oskarżonych z art. 21 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 1,2, 3 k.k. i inne, w zakresie, iż poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Sasin, senator Rzeczpospolitej Polskiej Jan Maria Jackowski oraz senator Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Bierecki w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych przyjmowali korzyści majątkowe od członka rady nadzorczej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej w Wołominie Piotra Polaszczyka i innych osób związanych ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową w Wołominie, tj. o popełnienie czynów zabronionych, w efekcie czego doprowadził do tworzenia fałszywych dowodów i kierowania ścigania o przestępstwo przeciwko Jackowi Sasinowi, Janowi Maria Jackowskiemu oraz Grzegorzowi Biereckiemu, tj. o czyn z art 233 § 1 k.k. w zb. z art. 234 k.k. w zb. z art. 235 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. orzeka 1. II. oskarżonego Piotra Polaszczyka uznaje za winnego zarzucanego mu czynu, stanowiącego występek z art. 233 § 1 k.k. w zb. z art. 234 kk w zb. z art. 235 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w brzmieniu obowiązującym na dzień 30 września 2023 r. w zw. z art. 4 § 1 kk i za ten czyn na podstawie wyżej wskazanych przepisów skazuje go, a na podstawie art. 233 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 k.k. w brzmieniu obowiązującym na dzień 30 września 2023 roku w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, w tym opłaty, obciążając nimi w całości Skarb Państwa
– czytamy.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747863-wazny-wyrok-ws-skok-u-wolomin-falszywe-zeznania
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.