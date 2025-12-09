„Możesz stracić nawet dwa tysiące złotych. Ekipa Tuska szykuje nowe przepisy” - ostrzega w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.
O co chodzi? O przepisy, które mogą wejść od nowego roku, a które mają dotyczyć umowy zlecenia.
Od nowego roku twoja umowa zlecenie, jeżeli zostaną przyjęte te przepisy, może zostać przymusowo zamieniona na umowę o pracę, a to może oznaczać dla ciebie ogromną stratę finansową
— wskazał Morawiecki.
Przykładowo przy zarobkach 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, możesz stracić nawet dwa tysiące złotych. A to nie wszystko, bo w przepisach ustawy jest również zmiana dotycząca Państwowej Inspekcji Pracy, która dostaje super uprawnienia, niebezpieczne uprawnienia, które pozwolą jej dowolnie praktycznie decydować o tym, czy dana umowa ma charakter umowy o pracę, czy nie
— wskazał.
