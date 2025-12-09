„Przyszło mi kierować Trybunałem Konstytucyjnym w ciekawych czasach, kiedy prawo jest stosowane tak, jak je Donald Tusk rozumie, więc największym wyzwaniem było po prostu przetrwanie Trybunału w jego konstytucyjnym kształcie” - powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski na antenie Telewizji wPolsce24, odpowiadając na pytanie o największe wyzwania minionego roku dla TK.
Ciężka praca sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, orzekanie w sprawach bliskich polskim obywatelom w zakresie ich praw i wolności. Wydaje mi się, że ten rok czasu udało nam się przeczekać i Trybunał Konstytucyjny przez ten rok działał szybko, sprawnie, podjął kilkadziesiąt wyroków, kilkaset postanowień. Wydaliśmy orzeczenia, które bardzo jasno wpływają, poszerzają prawa i wolności polskich obywateli. Pokazują, jaki wygląda kształt polskiego ustroju. Pokazują granice wpływania prawa europejskiego na prawo polskie, granice, w których prawo europejskie może wkraczać w prawa konstytucyjne Rzeczpospolitej Polskiej
— podkreślił Bogdan Święczkowski.
Prezes TK, z którym rozmowę przeprowadzili red. Marta Piasecka i red. Szymon Szereda, zwracał też uwagę na ataki rządzących na Trybunał.
Pozbawiono nas środków finansowych na bieżącą działalność, na wynagrodzenia sędziów, niepublikowane są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, niewybierani są sędziowie. (…) Wczoraj otrzymałem zaproszenie do polskiego Senatu i proszę sobie wyobrazić, że nazwano mnie tam prezesem Krajowej Rady Sądownictwa
— mówił prezes TK.
„Nie ulegniemy żadnej presji”
Bogdan Święczkowski zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny nie ulegnie obecnie rządzącym.
Trybunał okrzepł, sędziowie Trybunału stali się dużo bardziej twardzi i nie ulegniemy żadnej presji, żadnej władzy wykonawczej czy ustawodawczej. Trybunał Konstytucyjny jest najważniejszym, moim zdaniem, organem władzy sądowniczej w Polsce, która tak naprawdę kształtuje granice, w którym prawo nie może być sprzeczne z polską konstytucją
— powiedział Święczkowski.
Pan Donald Tusk, jak sądzę, sądzi po sobie. Wydaje mu się, że próby bezprawnego naciskania na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, inwigilowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próby stawiania zarzutów sędziom Trybunału Konstytucyjnego, wpłyną na sędziów Trybunału, a wręcz dzieje się na odwrót. Sędziowie dużo bardziej ofensywnie pracują, dużo ciężej pracują, po to, żeby pokazać, iż jesteśmy niezależną i niezawisłą władzą
— podkreślił prezes TK.
„Tuskowi marzy się władza trzech władz”
Pan Tusk wydaje się, że uważa, iż prawo europejskie jest prawem nadrzędnym nad polską konstytucją, że Polska nie jest państwem suwerennym i niepodległym, nie musi wykonywać i działać na podstawie polskiej konstytucji. Wydaje mu się, że jakieś działanie jednego czy innego organu ponadnarodowego może spowodować, iż prawo w Polsce przestanie funkcjonować
— mówił Święczkowski.
Wydaje mi się, że panu Donaldowi Tuskowi marzy się władza trzech władz, czyli władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Szedłbym tu w kierunku takiego króla słońce, aczkolwiek z inkwizytorem też bym go kojarzył
— ocenił prezes TK.
Bogdan Święczkowski przypomniał o planowanym posiedzeniu TSUE dotyczącym polskiego TK.
18 grudnia TSUE będzie próbowało podjąć jakieś orzeczenie dotyczące polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Zupełnie poza kompetencjami swoimi. Niestety Donald Tusk przedstawił stanowisko rządu Rzeczpospolitej Polskiej, nie poinformowawszy nas o tym stanowisku. Z tego, co wiemy nieoficjalnie, poparł tutaj skargę Komisji Europejskiej. Jeżeli TSUE merytorycznie zajmie tą skargą i rozstrzygnie w zakresie organizacji i funkcjonowania polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to będzie to w moim najgłębszym przekonaniu rażące przekroczenie przez ten organ swoich kompetencji, pozatraktatowe, i Trybunał Konstytucyjny w taki lub inny sposób będzie się musiał do tego odnieść. Natomiast my nie ulegniemy, powtarzam, dopóty, dopóki polska konstytucja nie ulegnie zmianie, do tego czasu Trybunał Konstytucyjny będzie realizował swoje konstytucyjne obowiązki, między innymi rozstrzygał o zgodności z konstytucją ratyfikowanych umów międzynarodowych
— powiedział sędzia.
Całą rozmowę z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim można zobaczyć tutaj:
