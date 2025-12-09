Czy jest szansa na to, że prezydent USA Donald Trump odwiedzi wiosną przyszłego roku Polskę? „Mam taką nadzieję. My naciskamy na to, ale nie mogę oczywiście wypowiadać się na temat harmonogramu prezydenta” - powiedział w wywiadzie udzielonym Telewizji wPolsce24 Thomas Rose, ambasador USA w Polsce.
Ambasador Thomas Rose wyznał, że chciałby, by prezydent Trump znów odwiedził Polskę.
Chcielibyśmy, żeby wrócił do Polski. Był tutaj w 2017 roku i moim zdaniem, to tylko moja opinia, najważniejsze przemówienie jego pierwszej kadencji miało miejsce tutaj, w Warszawie. O tym, co znaczy wolność, co poświęcili Polacy, by ją osiągnąć, co z nią zrobili, jak ważne jest jej cena i to, by ją chronić i bronić w każdym pokoleniu i o każdej godzinie
— zaznaczył Thomas Rose w wywiadzie przeprowadzonym przez Jacka Karnowskiego i Stanisława Jeglińskiego.
Czy teraz Warszawa byłaby dobrym miejscem na wygłoszenie nowej strategii USA dla Europy?
Zgadza się, Polska powinna przejąć inicjatywę w przekierowywaniu Europy na ponowne odnalezienie jej celu, wizji
— stwierdził amerykański ambasador.
Thomas Rose zastrzegł, że nie będzie się wypowiadał w sprawach dotyczących wewnętrznych konfliktów politycznych w Polsce. Podkreślał, iż USA mają dobre relacje zarówno z polskim rządem, jak i prezydentem.
Mamy wystarczająco dużo niezgody politycznej u siebie, nie będziemy mieszać się w Waszą. Jesteście wolnym, silnym, dumnym narodem. Sami prowadzicie sobie z Waszymi problemami
— powiedział Thomas Rose.
Dobre relacje prezydentów Polski i USA
Ambasador USA przyznał jednak, że Donald Trump i Karol Nawrocki mają bardzo dobre relacje osobiste.
Tak, oczywiście, jest bardzo dobra relacja, bliska relacja. Od razu przypadli sobie do gustu. Lubią się, są podobni charakterami, ale nasza relacja wykracza daleko poza osobiste porozumienie między prezydentami, obejmuje całe kraje
— zastrzegł amerykański ambasador.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ambasador Rose: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wzmocni Polskę. Europa musi iść za przykładem Polski
Adam Stankiewicz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747851-tylko-u-nas-donald-trump-odwiedzi-polske-rose-odpowiada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.