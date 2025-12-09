Dziś w BBN odbyło się spotkanie z udziałem szefa BBN Sławomira Cenckiewicza oraz amerykańskiego analityka i eksperta ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Andrew Michty, który wygłosił wykład i dyskutował z kierownictwem oraz ekspertami Biura m.in. nt. nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.
Jak przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na portalu X, spotkanie odbyło się na zaproszenie ministra Cenckiewicza.
Na zaproszenie ministra Cenckiewicza gościem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był dziś prof. Andrew Michta, analityk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego i wykładowca akademicki, który wygłosił wykład i dyskutował z kierownictwem oraz ekspertami BBN
Jak podkreślono, tematem dyskusji była nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, także w kontekście przyszłości współpracy polsko-amerykańskiej i pogłębiania relacji z administracją Stanów Zjednoczonych, a także regionalna i transatlantycka współpraca oparta na wspólnocie interesów i postrzegania zagrożeń. Ponadto poruszono kwestię oceny zdolności obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także roli Polski jako hubu bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO oraz sytuacji na froncie wywołanej przez Rosję wojny przeciw Ukrainie, perspektyw zakończenia tego konfliktu i scenariuszy powojennych.
W spotkaniu wzięli udział również prezydenccy ministrowie Adam Andruszkiewicz i Karol Rabenda.
„Przebudowa podejścia USA do świata”
Opublikowana w piątek nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych wyznacza priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Podkreślono w niej „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawę” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.
Tego samego dnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało opracowaną przez analityków Biura syntetyczną notatkę poświęconą nowej Strategii. W wskazano w niej, że amerykański dokument zapowiada „fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata”. BBN podkreśliło, że USA zredefiniowały swój interes narodowy, przesuwając „akcent z globalnego zaangażowania na ochronę suwerenności, odbudowę siły wewnętrznej i koncentrację na rywalizacji mocarstw – przede wszystkim z Chinami”. Według analityków Biura, Strategia ma daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski. Jak skonkludowano, dokument m.in. zwiększa strategiczne znaczenie części Europy, w której znajduje się Polska, „otwiera przed Polską nowe szanse, ale i wymusza większą samodzielność obronną”.
