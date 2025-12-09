„Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wzmocni Polskę, wzmocni Europę. Wiele komentarzy, które czytałem, albo jest źle ukierunkowanych, albo zdezorientowanych, albo całkowicie błędnych” - podkreślił w wywiadzie udzielonym Telewizji wPolsce24 Thomas Rose, ambasador USA w Polsce.
Wywiad z ambasadorem USA przeprowadzili Stanisław Jegliński i Jacek Karnowski. Dziennikarze pytali m.in. o doświadczenie zawodowe Thomasa Rose i jego relacje z Polską.
Pracowałem w pierwszej administracji prezydenta Trumpa dla wiceprezydenta i zaangażowałem się w sprawy polskie w czasie wykonywania moich codziennych obowiązków, ale zainteresowanie tym krajem sięga moich najwcześniejszych dni, a kiedy patrzymy na dzień dzisiejszy, trudno mi uwierzyć, że ktokolwiek kto studiuje ten kraj, nie jest pod niezwykłym wrażeniem Polski, Polaków, waszej ciężkiej pracy, pracowitości, produktywności, waszego przywiązania do suwerenności narodu, niepodległości, wiary, rodziny, wolności, dlatego kocham Polskę, dlatego prezydent Trump kocha Polskę. Myślę, że nie przeszkadza też fakt, że w Ameryce dziesiątki milionów Amerykanów, ich przodkowie, rodziny, pochodzą z Polski
— mówił Thomas Rose.
Jaki jest cel nowego ambasadora USA w Polsce?
Pierwszym i podstawowym celem każdy ambasadora pod rządami prezydenta Trumpa jest stawianie interesów i bezpieczeństwa amerykańskiego na pierwszym miejscu. W Polsce „American First” oznacza stawianie Polski na pierwszym miejscu, pracę nad wzmocnieniem waszych zdolności obronnych, które już są niezwykłe, a co być może ważniejsze niż to, to wzmocnienie naszych relacji handlowych, amerykańskich powiązań biznesowych z Polską, zapewnienie polskim producentom i wytwórcom możliwości produkowania swoich towarów w USA, lepszej sprzedaży swoich produktów w USA. Niezwykły wzrost gospodarczy w Polsce jest absolutnie kluczowy do utrzymania waszej pozycji lidera jako najważniejszego i najbardziej wpływowego kraju w Europie
— zaznaczył.
„Polska jest wzorowym sojusznikiem dla USA”
Wierzę, że wielu Polakom trudno w to uwierzyć, jak Wy i Wasz kraj jesteście opisywani jako najważniejsze i najbardziej wpływowe miejsce w Europie, ale nim jesteście. Jeśli jest jedna rada, której mógłbym udzielić, to taka, żeby Polacy wszystkich opcji zaczęli zachowywać się tak, jakbyście naprawdę byli najważniejszym i najpotężniejszym krajem w Europie. Prezydent Trump chce, aby wszyscy nasi sojusznicy byli choć ułamkiem tego, czym jest Polska pod względem zaangażowania w obronnych samych siebie, przy naszej pomocy i asyście. Polska jest wzorowym sojusznikiem dla USA
— dodał.
Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA
Czy Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA jest korzystna dla Polski?
Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wzmocni Polskę, wzmocni Europę. Wiele komentarzy, które czytałem, albo jest źle ukierunkowanych, albo zdezorientowanych, albo całkowicie błędnych. Żyjemy w nowej erze. Głównym wyzwaniem strategicznym dla USA jest rejon Indo-Pacyfiku, nie jest to już Europa
— powiedział amerykański ambasador.
Europa musi zacząć podążać za przykładem Polski. Polska podejmuje zobowiązanie wobec własnej obrony, jakiego żaden inny kraj NATO wliczając w to USA nie podjął i nie podejmuje. NATO nie przetrwa, jeśli od USA będzie się wymagać robienia wszystkiego i wszędzie. Nie mamy na to zasobów, nie mamy na to ludzi. Nie mamy zdolności, by nadal być policjantem świata. Wojna zakończyła się 80 lat temu, Polska jest wolna przez połowę czasu od jakiego wolni są nasi zachodnioeuropejscy sojusznicy. Mimo to Polska pokazała, że podział obciążeń nie jest uciążliwą karą, tylko obowiązkiem. Nasza Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest kluczem dla przyszłości NATO. Nie możemy być wszędzie przez cały czas, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa na poziomie, na jakim robiliśmy to w przeszłości. (…) Europa jest w pełni zdolna do obrony samej siebie. Polska to udowodniła, Polska wskazuje drogę
— stwierdził Thomas Rose.
Wojska USA w Polsce
Amerykański ambasador zapewnił, że wojska USA pozostaną w Polsce, a jeśli w tym względzie dojdzie do jakichś zmian, to tylko w kierunku umocnienia jeszcze tej obecności. Przywołał przy tym wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa w tym względzie.
Nasze zobowiązanie wobec Polski jest żelazne i solidne jak skała. W ramach przeglądu rozmieszczenia sił prowadzonego przez departament obrony, prezydent wyraził się bardzo jasno, że jeżeli cokolwiek się zmieni, to zaangażowanie Ameryki w Polsce wzrośnie, a nie zmaleje, ponieważ Polska jest idealnym sojusznikiem dla Ameryki i dla prezydenta Trumpa. Dokładnie tym, czego chcemy w partnerstwie, które pomagając Polsce, pomaga Ameryce
— zaznaczył Rose.
CZYTAJ TAKŻE:
— Nowa Strategia Bezpieczeństwa USA. BBN opublikowało notatkę. „Odrzucenie założeń liberalnego porządku międzynarodowego”
— NASZ WYWIAD. Prof. Szeremietiew: Strategia Bezpieczeństwa USA to ogromna szansa. Rząd Tuska może ją stracić. Niemcy zajmą nasze miejsce
Adam Stankiewicz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747848-rose-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-usa-wzmocni-polske
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.