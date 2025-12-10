Paweł Kowal, poseł KO, przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą, zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. Doczekał się ostrej riposty ze strony Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Prezydent Nawrocki bije pianę w sprawie spotkania w Kijowie. Problem w tym, że nie działała też ani w Brukseli ani w Waszyngtonie. Tyle zostało z wielkich obietnic aktywności
— napisał na platformie X Paweł Kowal.
„Może mniej zdjęć i pouczania”
Na atak Kowala odpowiedział Marcin Przydacz, przypominając, że Paweł Kowal jako przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą nic załatwił ws. ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Panie Przewodniczący, z Pana wielkich obietnic w sprawie ekshumacji zostało tyle, że poza przechwalaniem się rzekomymi kontaktami na Ukrainie jak na razie nie załatwił Pan nic. Jedyne pochówki, jakie się odbyły to te w miejscach, które załatwił jeszcze Rząd Mateusz Morawieckiego. Podziękował już Pan za wsparcie Michałowi Dworczykowi? Chyba nie. Za to zatrudnił Pan sobie fotografa osobistego. A może coś udało się załatwić dla polskiego biznesu na Ukrainie? Też nie za wiele. Może mniej zdjęć i pouczania, a więcej skuteczności, skoro już jest Pan tym Pełnomocnikiem.
— ripostował Marcin Przydacz.
