Kowal uderzył w prezydenta. Mocna riposta Przydacza: Nic pan nie załatwił ws. ekshumacji. Mniej zdjęć i pouczania, a więcej skuteczności

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Paweł Kowal, poseł KO, przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą, zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego. Doczekał się ostrej riposty ze strony Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Prezydent Nawrocki bije pianę w sprawie spotkania w Kijowie. Problem w tym, że nie działała też ani w Brukseli ani w Waszyngtonie. Tyle zostało z wielkich obietnic aktywności

— napisał na platformie X Paweł Kowal.

Może mniej zdjęć i pouczania”

Na atak Kowala odpowiedział Marcin Przydacz, przypominając, że Paweł Kowal jako przewodniczący Rady do spraw Współpracy z Ukrainą nic załatwił ws. ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu.

Panie Przewodniczący, z Pana wielkich obietnic w sprawie ekshumacji zostało tyle, że poza przechwalaniem się rzekomymi kontaktami na Ukrainie jak na razie nie załatwił Pan nic. Jedyne pochówki, jakie się odbyły to te w miejscach, które załatwił jeszcze Rząd Mateusz Morawieckiego. Podziękował już Pan za wsparcie Michałowi Dworczykowi? Chyba nie. Za to zatrudnił Pan sobie fotografa osobistego. A może coś udało się załatwić dla polskiego biznesu na Ukrainie? Też nie za wiele. Może mniej zdjęć i pouczania, a więcej skuteczności, skoro już jest Pan tym Pełnomocnikiem.

— ripostował Marcin Przydacz.

CZYTAJ TAKŻE:

Zełenski poinformował, że zaprosił Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. „Proszę wybrać dowolną datę”. A czy sam odwiedzi Polskę?

Zełenski przyjedzie do Polski? Przydacz: Jesteśmy w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiamy o konkretnej dacie

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych