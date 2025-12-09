WIDEO

Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela postanowił spróbować zażartować z prezydenta Karola Nawrockiego, przedstawiając jego zachowanie w formie koła fortuny, którym rzekomo głowa państwa kręci podejmując decyzję, czy daną ustawę zawetuje, czy nie. Wiele wskazuje na to, że w tym przypadku Trela splagiatował pomysł Kanału Zero, ponieważ podczas ostatniej rozmowy red. Krzysztofa Stanowskiego z prezydentem Karolem Nawrockim - w formie żartu - pojawił się wetomat, będący właśnie takim kołem fortuny.

Panie Nawrocki, prezydentura to nie koło fortuny!

— napisał na platformie X Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy.

Nawrocki prezydentem jest cztery miesiące. Zamiast rządzić i podejmować dobre decyzje, urządził sobie koło fortuny. Wstaje i w sypialni rano kręci - weto, podpis, weto, podpis. 17 wet w cztery miesiące to nie zabawa. Panie Nawrocki, prezydentura to nie jest koło fortuny. Prezydentura to jest odpowiedzialność, do której pan na razie zupełnie nie dorósł

— powiedział w nagraniu Trela, wypowiadając się na tle wspomnianej specyficznej odmiany koła fortuny.

Wetomat u Stanowskiego

Panie pośle, tutaj ma pan oryginał

— zareagował na wpis Treli Krzysztof Stanowski, przypominając, że koncepcja takiego wetomatu - pokazanego w Kanale Zero najpewniej jako żart, który nie miał uderzać w głowę państwa - pojawił się podczas ostatnie rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Krzysztofem Stanowskim. Trela najpewniej po prostu splagiatował ten pomysł, przedstawiając go jednak już bardziej na poważnie.

Warto zaznaczyć, że w Kanale Zero głowa państwa zastrzegła - przed tym, jak red. Stanowski zakręcił kołem - że faktycznie nie podejmuje decyzji w taki sposób.

Tylko to się tak nie odbywa, drodzy Państwo, musicie wiedzieć. Drodzy Państwo, żebyście mieli świadomość, przed każdą decyzją prezydenta jest ciężka praca specjalistów, prawników i potem z tym dokumentem zostaję dopiero sam

— podkreślił Karol Nawrocki.

