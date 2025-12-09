Premier Donald Tusk pochwalił się, że uzyskaliśmy zgodę KE na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej, a w dodatku do Polski trafią środki na ten cel. Doczekał się licznych komentarzy. „Nie ma żadnego finansowego wsparcia z „Europy” dla polskiego atomu. Tu chodzi tylko o to, że Bruksela WYDAJE ZGODĘ na nasze własne wydatki” - napisała europoseł Beata Szydło, była premier.
Tusk przed posiedzeniem rządu, a następnie na portalu X pochwalił się, że nie udało mu się jeszcze zepsuć inwestycji poprzedniego rządu. Jak zawsze użył hasztagu „robimy, nie gadamy”. Tym razem pochwalił się elektrownią atomową.
Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze cztery miliardy jeszcze w tym miesiącu
— napisał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk chwali się: Za chwilę będzie oficjalne potwierdzenie, że KE wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce
Z czego każe nam się cieszyć Tusk?
Doczekał się licznych komentarzy.
Tusk każe nam się cieszyć, że Komisja Europejska pozwoliła nam wydać nasze własne pieniądze z budżetu. Podkreślam - nie ma żadnego finansowego wsparcia z „Europy” dla polskiego atomu. Tu chodzi tylko o to, że Bruksela WYDAJE ZGODĘ na nasze własne wydatki
— napisała europoseł Beata Szydło, była premier.
Brawo, dobra Bruksela pozwoliła nam wydać nasze własne pieniądze na budowę naszej własnej elektrowni jądrowej, żeby zapewnić energię naszym własnym obywatelom. Niewyobrażalny sukces. Rozumiem, że wszystkie zaniechania to dlatego, że Bruksela panu premierowi nie pozwala?
— pytał poseł Radosław Fogiel.
Panie Premierze, zgoda Unii Europejskiej na to, żebyśmy mogli po swojemu wydatkować swoje własne, polskie pieniądze zapisze się w podręcznikach jako jeden z Pana największych sukcesów w karierze
— napisała europoseł Anna Bryłka.
Ostatnio też tak miało być, a nawet łopaty nie wbiliście. Ochroną Zdrowia się zajmijcie, bo ludzie umierają w kolejkach do specjalistów, a Wy wciąż udajecie, że problemu nie ma
— skomentował poseł Konrad Berkowicz.
Te miliardy to na kolejną wybudowaną elektrownię atomową? Czy jeszcze na tą z 2014r?
— zastanawiał się Łukasz Rzepecki, były doradca b. prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Oby jednak tej elektrowni rząd Tuska nie „budował” tak jak w 2009 r. Bo właściwie atom powinniśmy mieć w Polsce od pięciu lat.
X/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
