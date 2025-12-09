Na profilu serwisu StanPolityki.pl na platformie X przedstawiono grudniową prognozę OGB dotyczącą podziału mandatów w wyborów sejmowych. Wynika z niej, że formacje obecnej koalicji nie byłyby w stanie utrzymać władzy bez nowego sojusznika.
Ze wspomnianej prognozy OGB dla serwisu StanPolityki.pl wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyłaby 200 mandatów, PiS 163 mandaty, a Konfederacja 62.
Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Konfederacja Korony Polskiej (24 mandaty) i Nowa Lewica (11 mandatów).
Potencjalne koalicje
Warto zaznaczyć, że gdyby faktycznie tak ukształtowały się wyniki wyborów sejmowych, to większości sejmowej nie miałby żaden z dwóch najbardziej prawdopodobnych sojuszów politycznych po wyborach - ani potencjalna koalicja KO i Lewicy (razem 211 mandatów), ani ewentualny sojusz PiS-u i Konfederacji (225 mandatów).
