Nowa prognoza polityczna! KO i Lewica bez większości w Sejmie. Przejąć władzę mogłaby koalicja PiS-u, Konfederacji i partii Brauna

Na profilu serwisu StanPolityki.pl na platformie X przedstawiono grudniową prognozę OGB dotyczącą podziału mandatów w wyborów sejmowych. Wynika z niej, że formacje obecnej koalicji nie byłyby w stanie utrzymać władzy bez nowego sojusznika.

Ze wspomnianej prognozy OGB dla serwisu StanPolityki.pl wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyłaby 200 mandatów, PiS 163 mandaty, a Konfederacja 62.

Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko Konfederacja Korony Polskiej (24 mandaty) i Nowa Lewica (11 mandatów).

Potencjalne koalicje

Warto zaznaczyć, że gdyby faktycznie tak ukształtowały się wyniki wyborów sejmowych, to większości sejmowej nie miałby żaden z dwóch najbardziej prawdopodobnych sojuszów politycznych po wyborach - ani potencjalna koalicja KO i Lewicy (razem 211 mandatów), ani ewentualny sojusz PiS-u i Konfederacji (225 mandatów).

