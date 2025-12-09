Prof. Krystyna Pawłowicz alarmowała na antenie Telewizji wPolsce24 ws. działań Unii Europejskiej, zwracając uwagę m.in. na działania pozatraktatowe. „Jakim prawem orzekają o polskim Trybunale Konstytucyjnym?” – pytała była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Prof. Krystyna Pawłowicz była gościem Telewizji wPolsce24, gdzie poruszyła m.in. problem dotyczący działań Unii Europejskiej w sprawie Polski.
Unia wtrąca się we wszystko. Radykalnie wykracza poza postanowienia traktatów. (…) Przemocą i siłą. (…) Teraz mamy zostać ukarani za to, że uznajemy wyższość polskiej konstytucji. Unia liczy i eksponuje opinię służby prawnej (…) który mówi, że są wyroki (…), które twierdziły, że dla zjednoczenia Unii musimy przestrzegać wyższości prawa unijnego. To nieprawda. To tylko opinia, która nas nie wiąże. To jest pozatraktatowe. Wykorzystuje się polityczny organ, którym jest TSUE. Tam są politycy, którzy odwdzięczają się za kariery. Ich celem jest pilnowanie centralizacji, orzekanie w ten sposób, który doprowadzi do zabierania suwerennych kompetencji. To jest bełkot urzędniczy. (…) Tam siedzą zwykli politrucy. Nie mam szacunku. Jakim prawem orzekają o polskim Trybunale Konstytucyjnym? (…) Jesteśmy świadkami agresji na Polskę ze strony Unii Europejskiej, na polską konstytucję. Obalana jest polska konstytucja. Takimi wyrokami i praktyką wewnętrzną. Konstytucji w praktyce nie ma
– powiedziała.
Polacy stracili poczucie swojej wolności. Są tak skrępowani. (…) Unia reguluje wszystko, co może. To jest system skrajnie scentralizowany
– dodał.
Altiero Spinelli a Unia Europejska
Przypomniała też o procesie powstawania obecnego obrazu Unii Europejskiej.
Bardzo skrupulatnie pracowali włoscy komuniści. Największymi komunistami są ci, którzy są daleko od ruskich. (…) Niestety bardzo szybko, bo już od lat osiemdziesiątych, Unia przyjęła projekt Spinellego. I potem mamy kierunek na przyjęcie eurokomunizmu. Ich cel jest taki, jak marksistów-leninistów. Utworzenie jednego państwa, wywłaszczenie, walka z państwem narodowym, z religią. (…) To są wszystko idee z Ventotene, Altiero Spinellego. Jego córka kontynuuje jego tradycje. (…) Bardzo straszna komunistka
– stwierdziła prof. Krystyna Pawłowicz.
Telewizja wPolsce24/mly
