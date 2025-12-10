Prokurator Ewa Wrzosek zarzuciła przewodniczącej KRS Dagmarze Pawełczyk-Woickiej powielanie rosyjskiej propagandy. Wszystko dlatego, że sędzia podała dalej wpis Elona Muska na portalu X. Pawełczyk-Woicka podzieliła się prawdopodobną przyczyną publikacji takich treści przez współpracownicę ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Prokurator Ewa Wrzosek najwyraźniej pozazdrościła ostatnio premierowi Donaldowi Tuskowi zachwytów „silnych razem” nad każdym opublikowanym przez niego dziwnym filmikiem i sama ostro zabrała się za twórczość internetową - nie mniej zresztą absurdalną niż nagrania publikowane przez Tuska.
Filmiki Wrzosek
Wrzosek, delegowana w sierpniu do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie objęła stanowisko radcy generalnego w biurze szefa tego resortu, Waldemara Żurka, ostatnimi czasy lubuje się w atakach na nieuznawaną przez nią KRS oraz przewodniczącą tej instytucji, sędzię Dagmarę Pawełczyk-Woicką.
Ponieważ w środowisku rządu Donalda Tuska i nominatów koalicji w różnych instytucjach znów modne jest dopatrywania się ręki Putina we wszystkim, co robi opozycja lub przedstawiciele ostatnich instytucji niezależnych od obecnych władz, Wrzosek postanowiła obwieścić światu, że Pawełczyk-Woicka powiela rosyjską propagandę.
Dagmara Pawełczyk-Woicka, w ślad za Elonem Muskiem, nawołuje do likwidacji Unii Europejskiej. Pełniąca obowiązki przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa - tej niekonstytucyjnej - ale jednak organu, który powinien stać na straży polskiej konstytucji, niezawisłości, niezależności polskich sądów, nawołuje do likwidacji Unii Europejskiej. Jak nazwać kogoś, kto umyślnie, bo nie możemy powiedzieć, że przypadkiem, powiela ruską propagandę?
— pyta prokurator Ewa Wrzosek w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Jak nazwać kogoś, kto umyślnie - bo nie przypadkiem - powiela ruską propagandę?
— zastanawia się w opisie.
Co zaszkodziło pani prokurator?
Pani Prokurator zjadła coś, co wyraźnie jej zaszkodziło
— odpowiedziała przewodnicząca KRS.
Szkoda, że prokurator Wrzosek nie bawi się tym razem ścinkami papieru. Byłoby ciekawiej! Tym razem mogłaby np. zamiast nożyczek użyć dziurkacza, a ścinki rozsypać, aby przypominały śnieg. Trzeba byłoby podziurkować dużo papieru, bo śnieg powinien być obfity, jak na Syberii, a to wzmocniłoby przekaz o „powielaniu rosyjskiej propagandy”.
Żarty żartami, ale trzeba przyznać - kary dyscyplinarne są frustrujące i taką frustrację trzeba jakoś wyładować. Najwyraźniej także powielaniem teorii spiskowych o tym, że krytyka UE - nawet bardzo ostra - skutkuje automatycznym zapisaniem do klubu przyjaciół Putina. Tym bardziej, że takowy działał przecież kiedyś w Unii Europejskiej i tworzyli go główni gracze tej wspólnoty.
