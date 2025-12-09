Były wicemarszałek Sejmu poseł PiS Ryszard Terlecki rozprawia się z obozem władzy i nazywa ich „gromadą nieudaczników”. „Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu pozornie niczego nie zmienia: były komunistyczny aparatczyk Czarzasty zastąpił Hołownię, emerytowaną gwiazdę TVN. Koalicja oszustów kurczowo trzyma się stołków, jej zaplecze rozkrada kraj” - napisał na łamach „Kuriera Krakowskiego” Terlecki. Analizując obecnie złą sytuację w Polsce, polityk PiS wskazał na budżet, bezrobocie, zapaść służby zdrowia i bezradność wobec dywersantów. „Przestępcy w białych kołnierzykach zasiadają w Sejmie i Senacie” - napisał Terlecki o parlamentarzystach ekipy rządzącej.
Zdaniem posła Ryszard Terleckiego rządzący, zamiast rozwiązywać problemy, zajmują się politycznymi igrzyskami, zwiększając poziom zagrożenia.
Rosyjscy dywersanci wysadzają tory kolejowe i wzniecają pożary, a rząd i jego służby zajmują się w tym czasie ściganiem byłego ministra Ziobry oraz tropieniem rzekomych afer z czasów rządów PiS. Pogłębia się zapaść w służbie zdrowia, ministrowie bezradnie rozkładają ręce, pacjenci miesiącami czekają na badania lub rozpoczęcie leczenia, a rządząca koalicja zajmuje się sporem o obsadę stanowiska wicepremiera
— napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości w felietonie noszącym tytuł „Kłopoty koalicji oszustów” na łamach „Kuriera Krakowskiego”.
„Czekają nas kolejne podwyżki”
Rządzący patrzą dziś na życie Polaków przez różowe okulary, pokazując palcem wskaźniki gospodarcze. Zdaniem Terleckiego nie widzą realnych problemów.
Przyszłoroczny budżet, właśnie dyskutowany i wkrótce uchwalany, nie zapowiada poprawy sytuacji. Przede wszystkim nie będzie zapowiadanych podwyżek płac, bo trudno za taką uznać trzyprocentowy wzrost wynagrodzeń, nie pokrywający nawet skutków inflacji.
— wskazał były wicemarszałek.
Drastycznie obniżono wydatki na zwalczanie bezrobocia w czasie, gdy mnożą się grupowe i indywidualne zwolnienia, a fatalne prognozy nie przewidują powstrzymania tej tendencji. Ceny wciąż rosną, rząd kłamie, że tak nie jest, a od nowego roku czekają nas kolejne podwyżki m.in. cen prądu
— podkreślił.
Sytuacja jest poważna
Dla polityka Prawa i Sprawiedliwości większość w Sejmie i Senacie stanowią „przestępcy w białych kołnierzykach”.
Nikt już nie może liczyć na sprawiedliwość, konstytucja przestała obowiązywać, a prawo jest naginane do potrzeb rządzących. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji były komunista może przedstawiać się jako obrońca demokracji. Chociaż nie do końca, bo zapowiada stosowanie „marszałkowskiego weta”, o którym nie ma mowy ani w konstytucji, ani w polskim prawie
— stwierdził Terlecki.
Sytuacja na świecie na tyle jest poważna, że Polska musi przygotować się na różne warianty zagrożenia. Czy obecny rząd jest do tego zdolny? Ucichły zapewnienia o budowie „tarczy wschód”
— ocenił Terlecki.
Robert Knap/”Kurier Krakowski”
