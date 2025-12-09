„Coraz więcej Polaków wie, co to jest dziura budżetowa. Coraz więcej wie, że trzeba będzie spłacać to wszystko i dokona się to kosztem ograniczenia wydatków socjalnych, ale jednak to nie jest coś takiego, co przemawia w pierwszym rzędzie, co jest najważniejsze. Gdyby jednak to się miało utrzymać i gdyby prognozy dotyczące powiększania się dziury budżetowej utrzymywałyby się, zaczęłoby to odgrywać dosyć dużą rolę i myślę, że w tej chwili już odgrywa, to znaczy, że rząd sobie nie radzi, jest nieudolny” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Henryk Domański, socjolog.
W sobotę, 13 grudnia, upłyną dwa lata od momentu, gdy Donald Tusk ponownie objął urząd premiera. Dotychczasową pracę szefa rządu pozytywnie oceniło 33,1 proc. ankietowanych w sondażu UCE Research dla Onetu. Negatywne oceny wyraziło 42,6 proc. respondentów, a 24,3 proc. nie miało zdania. …
