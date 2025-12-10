Jaki jest bilans kilku miesięcy rządów Waldemara Żurka w resorcie sprawiedliwości? Najwięcej słyszy się o jego skandalicznych wypowiedziach, które zebrał i ocenił były szef MSWiA europoseł Mariusz Kamiński. „Jemu potrzebna była resocjalizacja, a nie nominacja” - stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Waldemar Żurek jest ministrem, który staje się główną twarzą rządu Donalda Tuska i nie jest to oblicze przysparzające ekipie rządzącej popularności. Były szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał w mediach społecznościowych kilka wypowiedzi, które nie licują z pełnioną przez Żurka funkcją szefa MS. To bezpardonowe ataki i groźby skierowane do osób, z którymi były sędzia chce walczyć. Wśród nich prezydent RP Karol Nawrocki.
Kiedyś stwierdziłem, że stanę z nim w ringu. Kto zostanie na ringu, ten decyduje o ustroju.
Przedstawiciel kancelarii prezydenta zadawał tutaj pytania dotyczące tego, co służby państwa robią w sprawie kryptowalut. Pan jest prawnikiem, pańska żona również w służbie państwa.
Naprawdę gdybyśmy chcieli, to byśmy go w bagażniku przywieźli. Służby na całym świecie robią takie rzeczy.
Nie będziemy przywozić nikogo w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schzengen. Przestrzegamy prawa, co do milimetra. Widzimy to już, że te buńczuczność ministra Ziobry, kiedy mówił z mównicy sejmowej fujary i miękiszony, teraz już mówi tylko fujary. Chyba nie miękiszony. Za chwilę być może nawet tak nie będzie mówił
— brzmiały wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek mówił, że chciałby walczyć w ringu z Nawrockim. Prezydent: Mamy dużo ważniejsze sprawy niż szybkie „zgaszenie światła” panu ministrowi
„Typ spod ciemnej gwiazdy”
Jak należy odczytywać zachowanie i słowa szefa ministerstwa sprawiedliwości, który powinien być jak żona Cezara - bez skazy?
Żurek przekracza kolejne granice. Grozi żonie Ministra, chce się bić z Prezydentem RP (życzę szczęścia!), grozi porwaniem posłowi na Sejm. Minister rządu Tuska niczym typ spod ciemnej gwiazdy.
Jemu potrzebna była resocjalizacja, a nie nominacja…
— napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Minister Żurek przekracza granice nie tylko w swobodnych wypowiedziach pod adresem polityków, z którymi się nie zgadza. W projektowanych zmianach prawa dotyczącego sędziów posunął się już tak daleko, że nawet Helsińska Fundacja Praw Człowiek, którą trudno posadzać o sympatie z PiS nie zostawiła na nim suchej nitki. Czy ministrowi wydaje się, że to, co robi nie będzie kiedyś oceniane?
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Mec. Adam Gomoła: Przypomnę sądowi wypowiedź ministra Waldemara Żurka o bagażniku. To jest skandal
— Żurek wspomniał w Sejmie o… żonie Boguckiego. Mec. Lewandowski: Natychmiast do Komisji Monitoringowej Rady Europy
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747796-kaminski-ostro-o-zurku-jemu-potrzebna-byla-resocjalizacja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.