Mateusz Morawiecki w zabawny sposób odniósł się do sprawy „sukcesu” Donalda Tuska, który nie wziął udziału w szczycie w Londynie. Przewodniczący EKR udostępnił przerobione nagranie z udziałem szefa rządu. Widzimy w nim, że Tusk otrzymuje wiadomość mailową od kanclerza Niemiec z informacją, by nie przyjeżdżał do Londynu.
Oby jak najmniej takich wiadomości!
– brzmi wpis Mateusza Morawieckiego.
A co znajdziemy w filmiku? Widzimy na nim wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, że dostał „bardzo fajną wiadomość”.
Okazuje się, że wiadomość pochodzi z adresu „[email protected]” i informuje szefa polskiego rządu, by nie przyjeżdżał do Londynu. Tusk dostaje też informację, że w sprawie „paktu” skontaktuje się z nim „Ursula”.
Cześć Donald! Nie przyjeżdżaj do Londynu, damy ci znać. PS: W sprawie paktu zadzwoni Ursula
– brzmi wiadomość.
Praca zdalna premiera
W drugim wpisie Morawiecki podaje zdjęcie uczestników londyńskiego szczytu, czyli Keira Starmera, Emmanuela Macrona, Friedricha Merza i Wołodymyra Zełenskiego. Liderzy prowadzą na nim dialog, w którym pada pytanie o „Donalda”. „Dostał maila” – brzmi odpowiedź.
Premier „na zdalnej”
– podsumował swój wpis Mateusz Morawiecki.
