Mateusz Morawiecki w zabawny sposób odniósł się do sprawy „sukcesu” Donalda Tuska, który nie wziął udziału w szczycie w Londynie. Przewodniczący EKR udostępnił przerobione nagranie z udziałem szefa rządu. Widzimy w nim, że Tusk otrzymuje wiadomość mailową od kanclerza Niemiec z informacją, by nie przyjeżdżał do Londynu.

Oby jak najmniej takich wiadomości!

– brzmi wpis Mateusza Morawieckiego.

A co znajdziemy w filmiku? Widzimy na nim wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, że dostał „bardzo fajną wiadomość”.

Okazuje się, że wiadomość pochodzi z adresu „[email protected]” i informuje szefa polskiego rządu, by nie przyjeżdżał do Londynu. Tusk dostaje też informację, że w sprawie „paktu” skontaktuje się z nim „Ursula”.

Cześć Donald! Nie przyjeżdżaj do Londynu, damy ci znać. PS: W sprawie paktu zadzwoni Ursula

– brzmi wiadomość.

Praca zdalna premiera

W drugim wpisie Morawiecki podaje zdjęcie uczestników londyńskiego szczytu, czyli Keira Starmera, Emmanuela Macrona, Friedricha Merza i Wołodymyra Zełenskiego. Liderzy prowadzą na nim dialog, w którym pada pytanie o „Donalda”. „Dostał maila” – brzmi odpowiedź.

Premier „na zdalnej”

– podsumował swój wpis Mateusz Morawiecki.

