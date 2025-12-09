Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na początku grudnia poinformował o wstrzymaniu zabiegów planowych do końca 2025 r. „To jest krzyk rozpaczy i tych krzyków jest z całej Polski bardzo wiele” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 dr Michał Sutkowski.
5 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbył się szczyt zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia”. Zainicjowane przez prezydenta Karola Nawrockiego rozmowy dotyczyły rozwiązań systemowych służących poprawie sytuacji w lecznictwie. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Była nieobecna, resort reprezentował wiceminister Tomasz Maciejewski. Z kolei 4 grudnia odbył się zorganizowany przez nią szczyt medyczny „Bezpieczny pacjent”. Wzięli w nim udział m.in. premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański.
„Oby te konkluzje były”
W opinii dr. Michała Sutkowskiego „na razie nic z tego nie wynika”.
Ale będziemy, mam nadzieję, dochodzili do konsensusów, chociaż powiem szczerze, że będzie trudno, ponieważ sytuacja jest rzeczywiście trochę nad przepaścią, a krok do przodu łatwo zrobić, parafrazując, wiadomo kogo i wiadomo, z jakich czasów
— powiedział.
Naprawdę jest bardzo poważna sytuacja. Owszem, można powiedzieć, że co roku mamy źle. Pod koniec roku zawsze brakuje pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale tutaj brakuje strukturalnie. Oceny pacjentów są jednoznaczne. 41 proc. według sondażu pewnej stacji radiowej mówi, że jest gorzej, niż było. 7 proc. mówi, że lepiej. A 38 proc. mówi, że jest, tak jak było. A wiedzą doskonale też pacjenci, że było źle. I środowisko pacjentów, i środowisko profesjonalistów medycznych jest takie trochę w pewnym dole zniesmaczone już tym, że tak długo się mówi i o niczym się nie mówi tak naprawdę i do żadnych konkluzji nie dochodzimy. Oby te konkluzje były. Chcemy tego bardzo, niezależnie już od ocen politycznych
— przyznał dr Michał Sutkowski.
„To jest krzyk rozpaczy”
Gość Telewizji wPolsce24 skomentował także fakt, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na początku grudnia poinformował o wstrzymaniu zabiegów planowych do końca 2025 r. Marcin Martyniak, dyrektor placówki, przekazał, że ograniczenie przyjęć dotyczy 11 z 75 komórek leczniczych szpitala i objęło łącznie blisko 300 pacjentów. Zaległe finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w tej placówce to – według danych NFZ – 23 mln zł.
To jest krzyk rozpaczy i tych krzyków jest z całej Polski bardzo wiele. To są wstrzymane planowe przyjęcia, to są, jak podawała Naczelna Rada Lekarska również przyjęcia pacjentów onkologicznych. Dementowało to Ministerstwo Zdrowia. Naprawdę trudno dociec, kto tutaj ma rację. Natomiast niewątpliwie sytuacja, w której planowo nie przyjmuje się już do szpitala, jest sytuacją bardzo trudną. W bardzo wielu obszarach pracują szpitale ostrodyżurowo, co nie oznacza, że tylko szpitale mają problemy, bo i przychodnie oczywiście mają problemy i tutaj potrzebne jest to, o czym mówiliśmy zawsze, taka całościowa reforma ochrony zdrowia. To wyszło na spotkaniu pana prezydenta, gdzie miały się wypowiedzieć i wypowiedziały się wszystkie poważne siły i organizacje medyczne w Polsce, które przedstawiły swoją wizję tego i powiedziały, jak bardzo potrzebny jest całościowy kształt
— zaznaczył.
Jak wskazał, „paradoks polega na tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia, jest w tych decyzjach kompletnie niewinny, bo to on nie decyduje, decydują politycy”.
Oni powinni dać zielone światło dla reformy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie nigdy bankrutem w 100 proc. i na to liczą niektórzy politycy […]. My rozumiemy, że może być problem, my rozumiemy, że może być jakiś kryzys, ale musi być jakieś rozwiązanie docelowe i o tym mówimy
— dodał dr Michał Sutkowski.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
