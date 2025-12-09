Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747785-szczyt-w-londynie-bez-tuska-jak-tlumaczy-to-szlapka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.