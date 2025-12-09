„Kryptowaluty są zagrożeniem. One są zagrożeniem dla osób, które nie mają pojęcia o tym, czym są tokeny, na jakiej zasadzie działają giełdy kryptowalut czy kantory kryptowalut. Widzą w tym okazję do łatwego zarobku i mogą się na tym bardzo boleśnie przejechać, ponieważ inwestują całkiem realne pieniądze w kryptowaluty, w kryptoaktywa, które są generalnie obracane bez kontroli” - powiedział w rozmowie z red. Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.
CZYTAJ WIĘCEJ: Logika lewicy. Kryptowaluty „budzą bardzo poważne wątpliwości”, bo zawierają słowo „krypto”. Stanowski: „Kim jest ta cymbalica?”
Michał Gramatyka zapytany o to, czy kryptowaluty to jest zagrożenie oraz czy je demonizować, czy nie, wskazał, że „kryptowaluty są zagrożeniem”. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747782-tylko-u-nas-gramatyka-kryptowaluty-to-wolna-amerykanka