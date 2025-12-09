Rząd Donalda Tuska nadal przekonuje, że Polska została zwolniona z paktu migracyjnego, choć dotyczy to dopiero 2026 r., a całkowite zwolnienie uzyskały: Cypr, Grecja, Włochy i Hiszpania. „Widziałem dokument, przywiozłem go wczoraj z Brukseli i tam przy pozycji ‘Polska’ jest 0 – 0 migrantów i 0 jakichkolwiek kosztów” – przekonywał szef MSWiA Marcin Kierwiński w rozmowie z Radiem Zet. Minister przy okazji zaatakował opozycję. „To głównie politycy PiS mają w tej sprawie bardzo wiele na sumieniu, bo zaniedbali problem, nie potrafili wynegocjować dobrych rozwiązań i dziś nie potrafią się cieszyć z tego, co Polsce udało się osiągnąć pod rządami Donalda Tuska” – stwierdził.
Grecja, Cypr, Włochy i Hiszpania to cztery kraje, które uzyskały pełne zwolnienie z paktu migracyjnego. Polski w tym gronie nie ma, ale nie przeszkadza to rządowi Tuska atakować opozycję i chełpić się, że udało się uzyskać zwolnienie na 2026 r.
Kierwiński rozpływa się nad skutecznością algorytmu
2026 r. i co dalej? O to pytany był w rozmowie z Radiem Zet szef MSWiA Marcin Kierwiński.
W przyszłych latach też będziemy zwolnieni. Mamy pewność, bo algorytm, który został przyjęty do tej decyzji jest w 100 proc. skuteczny dla nas
— przekonywał.
Jesteśmy całkowicie zwolnieni. Widziałem dokument, przywiozłem go wczoraj z Brukseli i tam przy pozycji „Polska” jest 0 – 0 migrantów i 0 jakichkolwiek kosztów. Nie będzie relokacji migrantów, nie będzie płacenia, nie poniesiemy żadnych kosztów. W ramach środków na szeroko rozumianą walkę z nielegalną migracją Polska otrzyma jeszcze pieniądze na różne innowacyjne sposoby walk, systemy rozpoznawania twarzy, wzmocnienie przejść granicznych – mówi minister spraw wewnętrznych i administracji
— mówił dalej.
Metodologia, uwzględnienie liczby migrantów, którą przyjęliśmy w ostatnich latach, liczba nakładów na obronę zewnętrznych granic UE pozwala mi odpowiedzialnie powiedzieć, że w przyszłych latach też będziemy zwolnieni
— zaznaczył szef MSWiA, wyrażając przekonanie, że Bruksela zgodzi się na to.
Atak na PiS
Przy okazji, jak jego koledzy z rządu, szef MSWiA poczuł się w obowiązku zajadle zaatakować opozycję.
To głównie politycy PiS mają w tej sprawie bardzo wiele na sumieniu, bo zaniedbali problem, nie potrafili wynegocjować dobrych rozwiązań i dziś nie potrafią się cieszyć z tego, co Polsce udało się osiągnąć pod rządami Donalda Tuska
— podkreślił, zapominając najwyraźniej, jak jeszcze kilka lat temu wraz z partyjnymi kolegami atakował ówczesny rząd PiS za to, że stanowczo odmawia przyjęcia migrantów.
Marcin Kierwiński ocenił, że poprzednicy „woleli siedzieć schowani za krzesłem i nic nie robić”.
Niech oni dziś milczą!
— zirytował się polityk, dodając, że „to PiS negocjował ten pakt”.
„Jesteśmy uznawani za jednego z największych zwycięzców”
Kierwiński utrzymywał, że negocjacje ws. paktu migracyjnego to „wielkie zwycięstwo” Polski.
Mówiliśmy bardzo precyzyjnie od wielu miesięcy, że nie zgodzimy się na żadną formę relokacji ani partycypacji finansowej Polski w kwestiach migracji. To wczoraj zostało potwierdzone. Na szczycie państw UE takie decyzje zapadły
— przekonywał.
Jako Polska jesteśmy wśród europejskich krajów uznawani za jednego z większych zwycięzców dyskusji nt. paktu migracyjno-azylowego. Tak mówią Hiszpanie, Portugalczycy, Niemcy, Włosi
— chełpił się minister.
Dowieźliśmy w 100 proc. to, na co się umawialiśmy z Polakami i obiecywaliśmy
— przekonywał.
Ciekawe, bo kiedy rząd PiS odmawiał przyjęcia migrantów, był przez opcję polityczną Kierwińskiego określany jako niegodziwy, a obecny premier Donald Tusk jako szef RE groził naszemu krajowi karami. Partie tworzące obecną koalicję rządzącą oraz lewicowo-liberalne próbowały przekonywać nas o rozlicznych zaletach przyjęcia migrantów: „ubogacenie kulturowe”, nowi inżynierowie i lekarze i tego typu opowieści. I nagle okazuje się, że to Platforma od początku była przeciwna przyjmowaniu migrantów?
Niestety, politycy Koalicji Obywatelskiej kolejny raz pokazują, że nie mają zbyt wysokiego mniemania o inteligencji Polaków. Opowieści o tabelce, w której jest „0-0” to już czyste kuglarstwo, którego nie powstydziliby się sprzedawcy „cudownych” kołder czy garnków na pokazach dla emerytów.
Radio Zet/Joanna Jaszczuk
