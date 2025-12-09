WIDEO

Zełenski zaprasza prezydenta Polski do Kijowa. Szef KPRP: Karol Nawrocki liczy na spotkanie w Warszawie. Polsce należy się wdzięczność

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki, w miniaturze wpis szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego / autor: Fratria/X
Prezydent Karol Nawrocki, w miniaturze wpis szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego / autor: Fratria/X

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że Karol Nawrocki liczy na spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Bogucki podkreślił, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wsparcie po rosyjskiej napaści.

W poniedziałek Zełenski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zaznaczył, że z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Nawrockim. Poinformował, że zaprosił go do Kijowa. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa.

Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera

— zaznaczył Zełenski.

Po słowach przywódcy Ukrainy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że trwają prace „w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne” nad datą spotkania obu prezydentów w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Szef BPM komentuje słowa Zełenskiego o zaproszeniu dla Nawrockiego. „Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie…”

Widać ogromny wysiłek narodu polskiego”

Do sprawy odniósł się też we wpisie na X Bogucki.

Prezydent RP wyraża nadzieję, że prezydent Zełenski odwiedzi go w Warszawie, aby omówić kwestie, które Polska ma do załatwienia z Ukrainą. Polska – jak podkreśla (prezydent, PAP) – ze swoich zobowiązań sojuszniczych wywiązuje się w pełni

— napisał szef kancelarii prezydenta.

Stwierdził również, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wielką pomoc, jaką państwo polskie i Polacy udzielili po rosyjskiej napaści.

Pan prezydent Nawrocki mówi wprost: ‘domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą’. Jak podkreśla, jeśli przeanalizujemy setki tysięcy donacji – od pomocy humanitarnej, przez sprzęt wojskowy i amunicję – widać ogromny wysiłek narodu polskiego, który pozostaje stałym, niezmiennym i strategicznym wsparciem dla Ukrainy

— wskazał Bogucki.

Dodał, że prezydent liczy na to, że „Zełenski uszanuje ten wysiłek Polaków, otworzy się na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego w zakresie strategicznego wsparcia Ukrainy”.

Bogucki przypomniał też stanowisko Karola Nawrockiego, że wsparcie Ukrainy pozostaje tym, co Polskę i Ukrainę łączy w sposób fundamentalny.

Co mówi Kancelaria Prezydenta RP?

W październiku br. rzecznik prezydenta dopytywany w Telewizji wPolsce24, o to kiedy prezydent Nawrocki odwiedzi Kijów, Rafał Leśkiewicz wskazał, że „przede wszystkim zapraszamy prezydenta Zełenskiego do Polski”.

Jest wiele spraw do załatwienia i zaproszenia są oczywiście skierowane. Bez wątpienia pan prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce i na pewno zostanie przyjęty przez pana prezydenta Karola Nawrockiego (…). Zatem nie rozumiem retoryki, która odnosi się do tego, że pan prezydent nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Chcemy się spotkać, ale w Polsce

— mówił.

Z kolei pod koniec listopada ukazał się sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 51,6 proc. ankietowanych uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do prezydenta Karola Nawrockiego.

27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.

Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było

— podkreślił Bodnar.

kk/PAP/X

