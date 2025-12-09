Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że Karol Nawrocki liczy na spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Bogucki podkreślił, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wsparcie po rosyjskiej napaści.
W poniedziałek Zełenski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zaznaczył, że z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Nawrockim. Poinformował, że zaprosił go do Kijowa. Zapewnił też, że sam odwiedzi Polskę, gdy otrzyma zaproszenie od polskiej głowy państwa.
Ukraina szanuje Polskę i jest wdzięczna Polsce za to, że przyjęła naszych ludzi, pomaga i wspiera
— zaznaczył Zełenski.
Po słowach przywódcy Ukrainy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oznajmił, że trwają prace „w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne” nad datą spotkania obu prezydentów w Warszawie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Szef BPM komentuje słowa Zełenskiego o zaproszeniu dla Nawrockiego. „Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie…”
„Widać ogromny wysiłek narodu polskiego”
Do sprawy odniósł się też we wpisie na X Bogucki.
Prezydent RP wyraża nadzieję, że prezydent Zełenski odwiedzi go w Warszawie, aby omówić kwestie, które Polska ma do załatwienia z Ukrainą. Polska – jak podkreśla (prezydent, PAP) – ze swoich zobowiązań sojuszniczych wywiązuje się w pełni
— napisał szef kancelarii prezydenta.
Stwierdził również, że Polsce należy się wdzięczność i szacunek ze strony Ukrainy za wielką pomoc, jaką państwo polskie i Polacy udzielili po rosyjskiej napaści.
Pan prezydent Nawrocki mówi wprost: ‘domagam się konsekwentnie symetrii w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą’. Jak podkreśla, jeśli przeanalizujemy setki tysięcy donacji – od pomocy humanitarnej, przez sprzęt wojskowy i amunicję – widać ogromny wysiłek narodu polskiego, który pozostaje stałym, niezmiennym i strategicznym wsparciem dla Ukrainy
— wskazał Bogucki.
Dodał, że prezydent liczy na to, że „Zełenski uszanuje ten wysiłek Polaków, otworzy się na pewne sugestie państwa polskiego i wyrazi wdzięczność wobec polskich żołnierzy, polskich obywateli i państwa polskiego w zakresie strategicznego wsparcia Ukrainy”.
Bogucki przypomniał też stanowisko Karola Nawrockiego, że wsparcie Ukrainy pozostaje tym, co Polskę i Ukrainę łączy w sposób fundamentalny.
Co mówi Kancelaria Prezydenta RP?
W październiku br. rzecznik prezydenta dopytywany w Telewizji wPolsce24, o to kiedy prezydent Nawrocki odwiedzi Kijów, Rafał Leśkiewicz wskazał, że „przede wszystkim zapraszamy prezydenta Zełenskiego do Polski”.
Jest wiele spraw do załatwienia i zaproszenia są oczywiście skierowane. Bez wątpienia pan prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce i na pewno zostanie przyjęty przez pana prezydenta Karola Nawrockiego (…). Zatem nie rozumiem retoryki, która odnosi się do tego, że pan prezydent nie chce się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Chcemy się spotkać, ale w Polsce
— mówił.
Z kolei pod koniec listopada ukazał się sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że 51,6 proc. ankietowanych uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien jako pierwszy przyjechać do prezydenta Karola Nawrockiego.
27 października ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar powiadomił w komentarzu dla państwowej agencji Ukrinform, że strona ukraińska zaproponowała stronie polskiej kilka możliwych terminów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Kijowie.
Dla Ukrainy i Polski ważne są kontakty prezydentów. Zaproponowałem kilka terminów, które zostały przyjęte przez stronę polską do rozpatrzenia. Żadnej negatywnej odpowiedzi nie było
— podkreślił Bodnar.
**CZYTAJ TAKŻE:&&
— TYLKO U NAS. Rafał Leśkiewicz: Oczekujemy wyraźnych sygnałów ze strony Kijowa. Prezydent Zełenski powinien się pojawić w Polsce
— Będzie spotkanie Nawrocki-Zełenski? Przydacz: „Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prezydent Ukrainy wsiadł w pociąg i przyjechał”
— To Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Karola Nawrockiego! Tak uważa większość Polaków. SONDAŻ
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747778-szef-kprp-prezydent-liczy-na-spotkanie-z-zelenskim-w-polsce
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.