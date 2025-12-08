Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek przekonywał, że flaga Unia Europejska symbolizuje pokój i braterstwo. Stwierdził ponadto, że jest to „nasza flaga”. Wpis ten spotkał się z mocnymi odpowiedziami. „A to moja. Wielu ludzi za nią walczyło i umierało. A za Pańską?” - wskazał Paweł Szrot, poseł PiS, udostępniając biało-czerwone barwy.
Krzysztof Śmiszek udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie flagi Unii Europejskiej.
To jest flaga mojej i naszej wspólnoty. Flaga pokoju i braterstwa. To nasza flaga
— pisał.
Nasza flaga jest biało-czerwona
Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, w których zwracano uwagę, że dla Polaka najważniejsza jest biało-czerwona flaga.
A to moja. Wielu ludzi za nią walczyło i umierało. A za Pańską?
— zapytał Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
To jest flaga mojej i naszej wspólnoty. Symbol narodowej wspólnoty.+ To nasza flaga
— zaznaczył Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.
A to flaga mojej biało-czerwonej wspólnoty!
— wskazał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
Skoro pokazujemy swoje flagi, to tu jest nasza
— napisał Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, publikujac zdjęcie biało-czerwonej flagi.
„Związek Radziecki nie jest tylko naszym sojusznikiem, to jest powiedzenie dla narodu. Dla nas, dla partyjniaków Związek Radziecki jest naszą Ojczyzną…” (Mieczysław Moczar, 1948 r.)
— przypomniał Stanisław Żerko, publicysta.
A to nasza flaga
— podkreślił Paweł Rybicki, dziennikarz, publikując zdjęcie biało-czerwonej flagi.
