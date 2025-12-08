KOMENTARZE

Śmiszek zachwycał się flagą UE. W odpowiedziach zaroiło się od biało-czerwonych barw. "Wielu ludzi za nią walczyło i umierało. A za Pańską?"

Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie flagi Unii Europejskiej. / autor: Fratria
Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek przekonywał, że flaga Unia Europejska symbolizuje pokój i braterstwo. Stwierdził ponadto, że jest to „nasza flaga”. Wpis ten spotkał się z mocnymi odpowiedziami. „A to moja. Wielu ludzi za nią walczyło i umierało. A za Pańską?” - wskazał Paweł Szrot, poseł PiS, udostępniając biało-czerwone barwy.

To jest flaga mojej i naszej wspólnoty. Flaga pokoju i braterstwa. To nasza flaga

— pisał.

Nasza flaga jest biało-czerwona

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, w których zwracano uwagę, że dla Polaka najważniejsza jest biało-czerwona flaga.

A to moja. Wielu ludzi za nią walczyło i umierało. A za Pańską?

— zapytał Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

To jest flaga mojej i naszej wspólnoty. Symbol narodowej wspólnoty.+ To nasza flaga

— zaznaczył Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.

A to flaga mojej biało-czerwonej wspólnoty!

— wskazał Łukasz Rzepecki z Konfederacji.

Skoro pokazujemy swoje flagi, to tu jest nasza

— napisał Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, publikujac zdjęcie biało-czerwonej flagi.

Związek Radziecki nie jest tylko naszym sojusznikiem, to jest powiedzenie dla narodu. Dla nas, dla partyjniaków Związek Radziecki jest naszą Ojczyzną…” (Mieczysław Moczar, 1948 r.)

— przypomniał Stanisław Żerko, publicysta.

A to nasza flaga

— podkreślił Paweł Rybicki, dziennikarz, publikując zdjęcie biało-czerwonej flagi.

Adrian Siwek/X

