Maciej Wąsik proponuje: Powinniśmy uznawać pakt migracyjny za niebyły. Jest ewidentnie wymierzony w takie kraje jak Polska

Europoseł PiS Maciej Wąsik w programie "Minęła 20:05" / autor: Telewizja wPolsce24
Bardzo mądrą propozycję w kampanii wyborczej przedstawił prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że musimy ten pakt [migracyjny] wypowiedzieć, a ja uważam, że po prostu powinniśmy uznawać go za jako niebyły. Powinniśmy go nie wdrażać i uznawać, że jest na tyle szkodliwy dla Polski, że nie będziemy go respektować, bo jest sprzeczny z polskim prawem” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA.

Polski nie ma w tej grupie”

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, a zaraz po nim premier Donald Tusk chwalili się dziś tym, że rzekomo państwa członkowskie UE zgodziły się na zwolnienie Polski z mechanizmu solidarnościowego w ramach paktu migracyjnego. Komentatorzy w sieci, w przeważającej mierze politycy, błyskawicznie zauważyli, że faktycznie sytuacja wygląda zupełnie inaczej i Polska ma jedynie możliwość ubiegania się o zwolnienie z udziału w mechanizmie relokacji.

Są tam różne grupy państw i ta najbardziej zagrożona grupa, zwolniona z instrumentów, który przewiduje pakt, czyli z przyjmowania migrantów, z płacenia za migrantów i z dostarczania innym państwom innych elementów solidarnościowych, Polski nie ma w tej grupie

— wyjaśnił w programie „Minęła 20:05” europoseł PiS Maciej Wąsik.

Polska jest w drugiej grupie, która to może wnioskować o - w pełni lub częściowe - złagodzenie któregoś z tych środków i tych decyzji nie ma

— zaznaczył.

Uznawać pakt za niebyły

Były wiceszef MSWiA punktował prawdziwy cel paktu migracyjnego.

Pakt migracyjny, który jest ewidentnie wymierzony w takie kraje jak Polska, która prowadziły przyzwoitą, mądrą politykę migracyjną, nie mają ogromnego problemu z migracją, ani nielegalną migracją, po prostu sprowadza do roli petenta w Brukseli i co roku mamy prosić o to, żeby Bruksela łaskawie się zgodziła o jakieś ulgi dla nas

— mówił dalej.

Co więc powinniśmy zrobić?

Ja uważam, że bardzo mądrą propozycję w kampanii wyborczej przedstawił prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że musimy ten pakt wypowiedzieć, a ja uważam, że po prostu powinniśmy uznawać go za jako niebyły. Powinniśmy go nie wdrażać i uznawać, że jest na tyle szkodliwy dla Polski, że nie będziemy go respektować, bo jest sprzeczny z polskim prawem

— stwierdził Wąsik.

Ja w zeszłym tygodniu pytałem na komisji LIBE austriackiego komisarza, jak wygląda sytuacja na linii Bruksela-Warszawa w w kwestiach paktu migracyjnego. On powiedział, że się układa świetnie współpraca, jest bardzo dobrej myśli i wszystko będzie dobrze

— skwitował gość Telewizji wPolsce24.

Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24

