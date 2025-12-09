Media wspierające rząd Donalda Tuska próbują przekonać Polaków, że nawet w samym Prawie i Sprawiedliwości nie ma woli do obrony Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego. Rafał Bochenek, poseł i rzecznik tej formacji podkreślił, że nie jest to prawda. „Będziemy obnażać nielegalne działania tej władzy i pokazywać jak niszczą Polskę w każdym obszarze, co przyczynia się do pogorszenia warunków życia obywateli” - wskazał.
Artykuły oparte o tzw. anonimowych informatorów sugerujące, że nie będziemy bronić naszych polityków, w tym min. Zbigniewa Ziobro w sytuacji bezprawnych działań obecnej koalicji ewidentnie mają tworzyć grunt pod kolejne nielegalne pomysły neoprokuratury Żurka
— wskazał Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Cel jest jeden: organizować igrzyska i odwracać uwagę od kryzysu w służbie zdrowia, zwolnień pracowników i wzrastających kosztów życia
— dodał.
Będziemy obnażać nielegalne działania tej władzy i pokazywać jak niszczą Polskę w każdym obszarze, co przyczynia się do pogorszenia warunków życia obywateli
— podkreślił.
PiS nie chce bronić Ziobry?
Media sympatyzujące z obozem władzy próbują wytworzyć wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma dość bronienia Zbigniewa Ziobry.
Radio TOK FM wysnuwało takie rewelacje na podstawie anonimowych doniesień rzekomego polityka PiS.
Wie pan… Nam już powoli brakuje argumentów. Przecież ludzie widzą, że były minister sprawiedliwości unika wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Z drugiej, nie chce odpowiedzieć na zarzuty i stawia warunki, że „prokuratura nielegalna”, że „system wybierania sędziów jest niesprawiedliwy”. Ludzi te argumenty nie przekonują. Sprawa dla nich jest jasna: był szeryfem, stał się uciekinierem
— miał mówić rzekomo „jeden z polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości”.
