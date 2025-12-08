Szef Biura Polityki Międzynarodowej skomentował w sieci wypowiedź prezydenta Ukrainy o zaproszeniu prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. „Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne” - napisał Marcin Przydacz. „Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne” - dodał prezydencki minister.
Zełenski o zaproszeniu dla Nawrockiego
Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp, poinformował, że zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia wizyty na Ukrainie. Wyraził gotowość do odwiedzenia Polski, jeśli otrzyma zaproszenie.
Jeśli chodzi o prezydenta Polski, z przyjemnością bym się z nim spotkał. Zaprosiłem go i powiedziałem: proszę wybrać dowolną datę. Jakąkolwiek datę wybierzecie, ja z przyjemnością się spotkam. (…) Potrzebuję daty i wtedy, jeśli prezydent (Nawrocki) – oficjalnie lub nieoficjalnie, jak zechce – zaprosi i zaproponuje termin, oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne
— oznajmił Zełenski.
Szef BPM zabiera głos
Wkrótce na platformie X pojawił się komentarz ze strony szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.
Cieszymy się, że relacje z Polską są dla Prezydenta Ukrainy ważne. Dla nas również ważne są dobrosąsiedzkie, oparte o wzajemny szacunek, relacje z Ukrainą
— napisał Marcin Przydacz.
Nad datą spotkania prezydentów w Warszawie pracujemy w kontaktach dyplomatycznych, które są otwarte i aktywne
— podkreślił minister.
