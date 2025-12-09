„Można kupić mieszkanie i jak będzie ‘bańka mieszkaniowa’, to też można na tym stracić bez względu na to, jaki będzie przekaz tworzony, że na nieruchomościach się zawsze zarabia. To jest nieprawda. Tak samo, jak nie zawsze na złocie się zarabia. Na każdym rodzaju aktywów można stracić” - mówił dr Artur Bartoszewicz w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem w Telewizji wPolsce24, reagując na histerię ws. krytpowalut.
Rządzący próbują wywołać w Polsce histerię wokół tematu kryptowalut. Dr Artur Bartoszewicz został zapytany o to, czy jest się z czego bać.
Kryptowaluty nie gryzą, a wręcz przeciwnie, jak ktoś mądrze podejmie inwestycje, to uwaga drodzy państwo, inwestycje - nie grę, bo w Polsce się u nas mówi o jakimś graniu na giełdzie, na kryptowalutach. Nie. To są inwestycje…
