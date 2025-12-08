Polska przedstawiła kandydaturę Warszawy na siedzibę EUCA. "Wśród kandydatów nie ma innego kraju, który miałby aż tyle granic"

  • Polityka
  • opublikowano:
Minister finansów Andrzej Domański w Brukseli podczas prezentacji kandydatury Warszawy na siedzibę Europejskiej Agencji Celnej (EUCA) / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Minister finansów Andrzej Domański w Brukseli podczas prezentacji kandydatury Warszawy na siedzibę Europejskiej Agencji Celnej (EUCA) / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

Polska przedstawiła dziś w Brukseli oficjalną kandydaturę Warszawy na siedzibę Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych (EUCA). O unijną agencję stara się łącznie dziewięć państw członkowskich.

Zaczynamy batalię o siedzibę europejskiej agencji celnej w Warszawie. Nie mamy wątpliwości, że Warszawa jest najlepszym miejscem, aby siedziba tej agencji właśnie się znalazła

— powiedział tuż przed prezentacją polskiej kandydatury w brukselskiej siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Polityk podkreślił zwłaszcza strategiczną lokalizację Polski w Unii Europejskiej oraz świetną logistykę Warszawy.

Mówimy bardzo dużo o bezpieczeństwie. My bez dwóch zdań jesteśmy liderem bezpieczeństwa w Europie. Handel, przepływy towarowe to przecież też bezpieczeństwo

— powiedział minister.

O siedzibę EUCA poza Polską stara się też osiem innych państw członkowskich, wśród nich m.in. Francja, Holandia, Portugalia i Chorwacja. Niektóre, jak Portugalia, już w ostatnich dniach przedstawiły oficjalne kandydatury w Brukseli.

Wśród kandydatów nie ma innego kraju, który miałby aż tyle granic”

Obecny na wydarzeniu Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, przyznał, że chociaż konkurencja jest mocna, to zarówno Warszawa, jak i całe Mazowsze mają bardzo wiele do zaoferowania, w tym dostęp do edukacji i do systemu ochrony zdrowia, co jest istotne z punktu widzenia urzędników, którzy będą pracować w unijnej agencji. Ta zatrudniać ma 250 osób.

Poza tym jest argument mówiący o wielości granic, które są w Polsce. Bo mamy granicę morską, granice lądowe i powietrzne. Wśród kandydatów nie ma innego kraju, który miałby aż tyle granic

— dodał Struzik.

Argument Frontexu

Polskie władze argumentują również, że Warszawa jest już siedzibą jednej agencji unijnej, a mianowicie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

W naszej ocenie fakt, że Frontex znajduje się w Warszawie, jest ważnym argumentem za tym, żeby również unijny urząd do spraw celnych znalazł się w Warszawie. To nam pozwoli stworzyć taki hub bezpieczeństwa granic w Warszawie i pozwoli na znacznie lepszą współpracę, na bliższą współpracę pomiędzy tymi dwoma urzędami, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej

— powiedziała Małgorzata Krok, pełnomocnik ministra finansów ds. ubiegania się o ustanowienie siedziby EUCA w Warszawie.

Dodała, że argumentów za Warszawą jest bardzo dużo.

Samo miasto jest świetnym miejscem, żeby mieszkać, żeby się rozwijać, żeby uczyć się, żeby pracować. Nie mówiąc już o dostępie do bardzo wykwalifikowanych specjalistów.

Decyzja na przełomie lutego i marca

Podobne argumenty przedstawił jeszcze w listopadzie w liście do sekretarz generalnej Komisji Europejskiej Ilze Juhansone premier Donald Tusk, który argumentował, że siedzibę EUCA należy przyznać jednemu z państw o strategicznym położeniu i z doświadczeniem w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE, które to wymogi Polska spełnia. Premier podkreślił też, że polska administracja celna jest nowoczesna i skuteczna, a służbę w niej pełnią doświadczeni funkcjonariusze.

EUCA ma wspierać organy celne państw członkowskich w upraszczaniu procedur celnych dla przedsiębiorstw oraz w zapewnianiu efektywnego poboru ceł i podatków do budżetu UE i budżetów krajowych. Ma też przyczynić się do wzmocnienia ochrony unijnego rynku przed niebezpiecznymi lub nielegalnymi produktami.

Decyzja dotycząca przyszłej siedziby EUCA powinna zapaść na przełomie lutego i marca 2026 roku.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych