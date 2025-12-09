Ewa Wrzosek ukarana. Sąd Najwyższy podtrzymał orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego. Chodzi o wpisy prokurator

Sąd Najwyższy podtrzymał karę dyscyplinarną upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek w sprawie jej wpisów na platformie X z lat 2022-2023.

Chodzi o orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego, działającego przy Prokuratorze Generalnym, z maja tego roku, który ukarał prok. Wrzosek upomnieniem w sprawie o dwa wpisy na platformie X z lat 2022 i 2023. Jak pisała w maju br. „Rzeczpospolita”, prok. Wrzosek miała w nich „atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim »Mata«, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany”.

Decyzja Sądu Najwyższego

Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN w składzie pod przewodnictwem sędziego Wiesława Kozielewicza utrzymała w mocy karę dyscyplinarną wymierzoną przez sąd I instancji.

Jak mówiła podczas uzasadnienia sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, sprawa dotyczy przede wszystkim „ustalenia granicy wolności słowa” prokuratora w mediach społecznościowych.

Oczywiście my nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać

— tłumaczyła sędzia Skoczkowska.

