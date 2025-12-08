Neo-Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał w Prokuraturze Krajowej zespół do badań aktowych i monitorowania spraw dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem rynku kryptowalut - przekazała PK w komunikacie.
Zadaniem zespołu - jak poinformowano - jest badanie akt, koordynacja oraz monitorowanie spraw prowadzonych w innych jednostkach prokuratury dotyczących przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut. Podkreślono, że zespół nie będzie prowadził własnych postępowań.
Przedmiotem badań zespołu w szczególności mają być, jak wynika z komunikatu, sprawy dotyczące m.in.: nieuprawnionego zaboru środków poprzez nieautoryzowany dostęp i transfer z portfeli kryptowalut, podszywania się pod platformy inwestycyjne w celu wyłudzenia środków finansowych, wykorzystania kryptowalut w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także szpiegostwa i przestępczości narkotykowej.
Do zadań zespołu należy przeprowadzenie badań aktowych spraw określonych w powyższych trzech punktach w zakresie prawidłowości ich prowadzenia, wytyczania kierunków postępowania, sprawności realizowania czynności procesowych, jak również zasadności podejmowania końcowych rozstrzygnięć
— dodano w komunikacie. Podkreślono także, że zespół ma również uzyskiwać bieżące informacje o nowych sprawach wpływających do prokuratur.
Skład zespołu
Jak poinformowano, w skład zespołu weszło trzech prokuratorów z neo-Prokuratury Krajowej, a jego kierownikiem został prok. Krzysztof Bukowiecki, Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej PK.
Do dnia 31 stycznia 2026 roku zespół ma przedstawić raport z badań aktowych prowadzonych postępowań, który - jak podkreśliła prokuratura - będzie zawierał ocenę prawidłowości prowadzonych postępowań, charakteru przestępczości, skuteczności jej zwalczania przez organy ścigania, i wnioski o charakterze prawnym i organizacyjnym.
Jak wynika z komunikatu, celem powołania tego zespołu jest „ustalenie skali i charakterystyki przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających ewentualnych zmian prawnych lub organizacyjnych”. Jak przekazano, celem jest również wsparcie prokuratorów w prowadzeniu tego rodzaju postępowań.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747758-neo-prokuratura-krajowa-zajmie-sie-kryptowalutami
