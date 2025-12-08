Kto jeszcze chce zostać następcą Hołowni? Jest już... szósty kandydat na przewodniczącego Polski 2050! Czas na rejestrację mija 10 grudnia

  • Polityka
  • opublikowano:
Logo Polski 2050 - przed Kasprzykiem o zamiarze kandydowania poinformowało pięciu polityków tego ugrupowania / autor: Fratria
Logo Polski 2050 - przed Kasprzykiem o zamiarze kandydowania poinformowało pięciu polityków tego ugrupowania / autor: Fratria

Poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk przekazał PAP, że zamierza wystartować w styczniowych wyborach na przewodniczącego ugrupowania. Wybory odbędą się w styczniu, czas na rejestrację kandydatów mija 10 grudnia. Przed Kasprzykiem o zamiarze kandydowania poinformowało pięciu polityków tego ugrupowania.

Kasprzyk uzyskał mandat poselski w wyborach do parlamentu w 2023 r., startując z list ówczesnej Trzeciej Drogi, czyli koalicji wyborczej Polski 2050 i PSL. Startował w sejmowym okręgu wyborczym nr 33, gdzie zdobył poparcie 10 907 głosów.

W Sejmie m.in. pełni rolę zastępcy przewodniczącego komisji finansów publicznych, członka komisji infrastruktury, a także wiceszefa podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Walka o schedę po Hołowni

Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Członkowie Polski 2050 chcący ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Dotychczas o zamiarze startu w wyborach informowało pięcioro polityków tego ugrupowania – była to ministra funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, posłanka i wiceprzewodnicząca partii Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko, b. lider Nowoczesnej - a obecnie poseł Polski 2050 Ryszard Petru i szefowa ministerstwa klimatu i środowiska, wiceszefowa ugrupowania Paulina Hennig-Kloska.

Polska 2050 to partia centrowa, została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. - uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia, startująca wraz z PSL-em jako koalicyjny komitet Trzecia Droga, uzyskała 14,4 proc. głosów. Powołana przed wyborami koalicja została rozwiązana w czerwcu 2025 roku.

Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość badań wskazuje, że obie partie znajdują się pod względem poparcia pod progiem wyborczym.

CZYTAJ TAKŻE:

— Zażarta walka o schedę po Hołowni. Hennig-Kloska dołącza do wyścigu o fotel przewodniczącego Polski 2050. Sondaże pokazują, to bój o zgliszcza

— Coraz większa konkurencja w walce o schedę po Hołowni. Kobosko też chce zostać nowym szefem Polski 2050. „Ten kryzys się zakończy”

— Petru ma rywalkę! Pełczyńska-Nałęcz wystartuje w wyborach na szefa Polski 2050. „Rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość”

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych