Poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk przekazał PAP, że zamierza wystartować w styczniowych wyborach na przewodniczącego ugrupowania. Wybory odbędą się w styczniu, czas na rejestrację kandydatów mija 10 grudnia. Przed Kasprzykiem o zamiarze kandydowania poinformowało pięciu polityków tego ugrupowania.
Kasprzyk uzyskał mandat poselski w wyborach do parlamentu w 2023 r., startując z list ówczesnej Trzeciej Drogi, czyli koalicji wyborczej Polski 2050 i PSL. Startował w sejmowym okręgu wyborczym nr 33, gdzie zdobył poparcie 10 907 głosów.
W Sejmie m.in. pełni rolę zastępcy przewodniczącego komisji finansów publicznych, członka komisji infrastruktury, a także wiceszefa podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Walka o schedę po Hołowni
Lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Dwa dni później poinformował, że aplikuje na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.
Członkowie Polski 2050 chcący ubiegać się o stanowisko przewodniczącego partii, mogą zgłaszać się do 10 grudnia. Wybory odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.
Dotychczas o zamiarze startu w wyborach informowało pięcioro polityków tego ugrupowania – była to ministra funduszy i polityki regionalnej, I wiceprzewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, posłanka i wiceprzewodnicząca partii Joanna Mucha, europoseł Michał Kobosko, b. lider Nowoczesnej - a obecnie poseł Polski 2050 Ryszard Petru i szefowa ministerstwa klimatu i środowiska, wiceszefowa ugrupowania Paulina Hennig-Kloska.
Polska 2050 to partia centrowa, została powołana przez Szymona Hołownię po zajęciu przez niego trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich w 2020 r. - uzyskał on wówczas 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia, startująca wraz z PSL-em jako koalicyjny komitet Trzecia Droga, uzyskała 14,4 proc. głosów. Powołana przed wyborami koalicja została rozwiązana w czerwcu 2025 roku.
Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość badań wskazuje, że obie partie znajdują się pod względem poparcia pod progiem wyborczym.
