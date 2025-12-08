Stefan Niesiołowski przypomniał o sobie i o swoim wulgarnym języku, w obrzydliwy sposób atakując prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z tygodnikiem „Angora” nazwał głowę państwa „kreaturą”, „agentem moskiewskim” i określił go mianem „odrażającego”.
Nawrocki się zachowuje jak agent moskiewski. To jest w ogóle kreatura niebywała zupełnie - nacjonalista, tępy taki, odrażający taki z tymi swoimi znajomościami, z tymi funkcjami, jakie pełnił, delikatnie mówiąc… rozrywkowymi, czy utylitarnymi. Generalnie obrzydliwy
— grzmiał Stefan Niesiołowski w rozmowie z tygodnikiem „Angora”.
Dawne trendy
Nagranie jest mocno komentowane w mediach społecznościowych.
Uważam, że jest coś absolutnie fantastycznego w obelgach Niesiolowskiego. Jestem fanem tych „kreatur” i „obrzydliwości”
— zażartował Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
Jest w tym pewna prawidłowość logiczna. Chory psychicznie często zarzuca innym że są wariatami, złodziej oskarża innych o kradzież, a Stefan Niesiołowski….
— wskazał Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedyś te jego kreatury i obrzydliwości wyznaczały trendy w mediach mainstreamowych. Dzisiaj jest starym dziadem, który wyłącznie kojarzy się z efektem nadmiernego spożywania fasoli
— wskazał Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747755-niesiolowski-wulgarnie-obrazal-prezydenta-kreatura
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.