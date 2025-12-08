KOMENTARZE

Niesiołowski w szale. Wulgarnie obrażał prezydenta: "kreatura", "agent moskiewski", "tępy taki". Mocne odpowiedzi!

Stefan Niesiołowski przypomniał o sobie i o swoim wulgarnym języku w obrzydliwy sposób atakując prezydenta Karola Nawrockiego / autor: Fratria/X
Stefan Niesiołowski przypomniał o sobie i o swoim wulgarnym języku w obrzydliwy sposób atakując prezydenta Karola Nawrockiego / autor: Fratria/X

Stefan Niesiołowski przypomniał o sobie i o swoim wulgarnym języku, w obrzydliwy sposób atakując prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z tygodnikiem „Angora” nazwał głowę państwa „kreaturą”, „agentem moskiewskim” i określił go mianem „odrażającego”.

Nawrocki się zachowuje jak agent moskiewski. To jest w ogóle kreatura niebywała zupełnie - nacjonalista, tępy taki, odrażający taki z tymi swoimi znajomościami, z tymi funkcjami, jakie pełnił, delikatnie mówiąc… rozrywkowymi, czy utylitarnymi. Generalnie obrzydliwy

— grzmiał Stefan Niesiołowski w rozmowie z tygodnikiem „Angora”.

Dawne trendy

Nagranie jest mocno komentowane w mediach społecznościowych.

Uważam, że jest coś absolutnie fantastycznego w obelgach Niesiolowskiego. Jestem fanem tych „kreatur” i „obrzydliwości”

— zażartował Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.

Jest w tym pewna prawidłowość logiczna. Chory psychicznie często zarzuca innym że są wariatami, złodziej oskarża innych o kradzież, a Stefan Niesiołowski….

— wskazał Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Kiedyś te jego kreatury i obrzydliwości wyznaczały trendy w mediach mainstreamowych. Dzisiaj jest starym dziadem, który wyłącznie kojarzy się z efektem nadmiernego spożywania fasoli

— wskazał Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

