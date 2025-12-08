KOMENTARZE

Przykry widok! Negocjacje pokojowe w Londynie bez Tuska. "Ale oni go traktują! Wstyd"; "A mówił, że w Europie nikt go nie ogra"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN/X
autor: PAP/EPA/TOLGA AKMEN/X

W Londynie doszło do spotkania premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Liderzy spotkali się, żeby omówić rozmowy pokojowe, jakie toczą się w sprawie wojny Ukrainy z Rosją. Niestety, na spotkanie to nie zaproszono polskiego premiera Donalda Tuska, co nie umknęło uwadze osób komentujących całe wydarzenie w sieci.

Symboliczne zdjęcie odzwierciedla stan polskiej dyplomacji. W Londynie odbywa się dziś bardzo ważne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w naszej części Europy. Gdyby nie Polska, Putin defilowałby w Kijowie. Odkąd przyszedł Tusk, nikt już się z Polską nie liczy

— napisał na platformie X Maciej Wąsik, europoseł PiS, wrzucając zdjęcie, na którym widać prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ściskającego się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

A mówił, że w Europie nikt go nie ogra”

Dziś w Londynie szczyt ws. Ukrainy, bez udziału Donalda Tuska. I trudno się dziwić. Jego zerowa intuicja, atakowanie nie tam, gdzie trzeba, oraz polityczne podskoki z nogi na nogę sprawiły, że wg zach. przywódców jest on tam niepotrzebny. A mówił, że w Europie nikt go nie ogra

— oceniła sytuację Marlena Maląg, europoseł PiS.

Zełenski, Merz, Macron, Starmer na Downing Street. Tuska brak. Ale oni go traktują! Wstyd. Szkoda Polski

— stwierdziła Dorota Kania, dziennikarka.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Ukrainy rozmawia z liderami E3 w Londynie. Zełenski: „Rzecz, która jest dziś bardzo ważna to jedność Europy, Ukrainy i USA”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych