W sobotę 6 grudnia odbyła się uroczysta gala z okazji 10-lecia istnienia Komitetu Obrony Demokracji, który chciał bronić tejże demokracji przed nią samą. Powstał bowiem w reakcji na przejęcie władzy przez PiS po wygranych wyborach w 2015 r., kiedy rząd Beaty Szydło właściwie dopiero rozpoczynał pracę. W gali wzięli udział m.in. ministrowie Adam Bodnar i Waldemar Żurek oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przesłanie w formie wideo skierował do uczestników premier Donald Tusk. „Ja będę zawsze pamiętał te pierwsze miesiące, później lata waszej niezłomności” - mówił szef rządu.
Uroczysta gala, w której uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska i szef MS Waldemar Żurek, odbyła się w sali im. Stefana Starzyńskiego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Życzenia wyemitowane podczas gali przesłał premier Donald Tusk.
Żurek „będzie gryźć”
Waldemar Żurek w swoim wystąpieniu zwrócił się do uczestników uroczystości, działaczy KOD, dziękując im, że są grupą, która „miała odwagę nawet w najtrudniejszych momentach dla naszej demokracji”.
Za tę odwagę chylę czoła i wam bardzo dziękuję. Ale walka nie jest jeszcze skończona. Jesteśmy w pół drogi, albo nawet na jej początku
— podkreślił minister sprawiedliwości, który najwyraźniej zapomniał, że choć sam wszedł do rządu dopiero w lipcu, to gabinet Donalda Tuska działa już od dwóch lat i za kilka dni mamy jego drugą rocznicę.
Jak zaznaczył, oczekiwania wobec rządu w tej kwestii są dzisiaj bardzo duże, a sytuacja jest naprawdę trudna.
Chcieliśmy, żeby było szybciej, chcieliśmy, żeby było lepiej, ale robimy, co możemy. Obiecuję wam, że ja i moje otoczenie będziemy gryźć i grać. Będziemy pracować bardzo ciężko i nie będziemy się bać
— zapewnił szef MS.
Żurek podkreślił, że Polska musi być krajem, w którym „starczy miejsca dla wszystkich”, zarówno dla polskich obywateli, jak i dla tych, którzy do naszego kraju przyjechali i w nim pracują. Według niego, należy pamiętać o wszystkich żołnierzach w Ukrainie, strzegących wolności w Europie i o ich rodzinach, „które przyjechały do naszego kraju i tutaj bardzo ciężko pracują, budując wielkość Europy”.
Musimy ich chronić przed hejtem, przed nienawiścią, przed odradzającym się faszyzmem
— apelował szef MS.
To w końcu „faszyzmem” czy „nazizmem”? I jak to „odradzającym się”, skoro np. według gwiazdy TVP w likwidacji Doroty Wysockiej-Schnepf on już rozgościł się w Polsce na dobre?
Żurek wyraził też nadzieję, że po spotkaniu wszyscy goście wyjdą z sali z przekonaniem, że pomimo różnic w poglądach, wszystkich łączy „jeden wspólny mianownik: demokracja i dobro naszego kraju”. Nieźle jak na organizację, która powstała w geście sprzeciwu wobec demokratycznego wyboru Polaków.
Przesłanie Tuska
Premier Donald Tusk w wyemitowanym przesłaniu wyraził wdzięczność działaczom KOD za ich pracę na rzecz demokracji.
Rocznica KOD to jest temat dla wszystkich Polek i Polaków, dla których demokracja naprawdę coś znaczy. Ja będę zawsze pamiętał te pierwsze miesiące, później lata waszej niezłomności
— podkreślił.
Szef rządu przypomniał, że wraz z działaczami KOD stawał ramię w ramię „protestując przeciwko bezprawiu”.
Często staliśmy ramię w ramię na ulicy, pod sądami, pod Sejmem, protestując przeciwko bezprawiu, protestując przeciwko obalaniu demokracji. Wyście byli tymi, którzy przez cały czas, do samego końca, do 15 października 2023 roku wierzyli w to, że piękne i dobre jest wciąż możliwe, że Polska nie jest skazana na złe rządy, na bezprawie, na autorytaryzm
— podkreślił Tusk. I zapewne dlatego wybrali złe rządy, coraz bardziej bezczelnie łamiące prawo?
Wskazał też, że bez działaczy KOD-u jego wygrana w wyborach, „odbudowa demokracji i odbudowa praworządności nie byłaby możliwa”. Dlatego, jak dodał, działacze ci byli i są bohaterami „tamtych i dzisiejszych czasów”.
Kidawa o „bohaterstwie i patriotyzmie”
Marszałek Kidawa-Błońska zauważyła, że KOD jest czymś wyjątkowym i powstał „z potrzeby serc różnych ludzi”.
Z tego, że jest przywiązany do wartości, do wolności, do solidarności, do uczciwości, do naszej konstytucji
— podkreśliła. Według marszałek, KOD jest również przejawem „prawdziwego patriotyzmu”, odpowiedzialności za ojczyznę i bohaterstwa.
Mam nadzieję, że dalej będziemy razem przestrzegając „jedenaste przykazanie”, że nie można być obojętnym. Nigdy nie można być obojętnym, bo jeżeli przechodzimy obok zła, to ono będzie się szerzyło, a razem, uczciwie z odwagą, możemy zmieniać świat na lepszy
— podkreśliła marszałek Senatu, zwracając się do gości.
Może więc działacze KOD powinni w tym momencie ruszyć się z miejsc i zacząć protestować przeciwko rządom PO? Może powinni krzyczeć prosto w twarz ministrowi Waldemarowi Żurkowi „konstytucja”? To by dopiero było bohaterstwo i odwaga! A może to ta demokracja walcząca jednak trochę onieśmiela?
CZYTAJ TAKŻE: Huczne „urodziny” KOD w… Senacie! Kidawa-Błońska: „Jesteście strażnikiem naszych sumień”. Filiks: Patrzyli na mnie jak na wariatkę!
PAP, FB: Senat RP/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747743-impreza-kod-w-pkin-zurek-sie-odgraza-bedziemy-gryzc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.