autor: Łukasz Błasikiewicz/KPRP
autor: Łukasz Błasikiewicz/KPRP

Regulacje unijne, sztuczna inteligencja, wspieranie innowacji w Polsce i przyszłość informatyki - były tematem dzisiejszego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z delegacją Meta Platforms z wiceprezesem i szefem ds. polityki globalnej Kevinem Martinem na czele.

Prezydent przyjął delegację w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent Karol Nawrocki przyjął dziś na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim delegację Meta Platforms na czele z prezesem ds. polityki globalnej Kevinem Martinem

— przekazała na X Kancelaria Prezydenta.

W rozmowie - jak poinformowano we wpisie, po stronie gości wzięli także udział m. in. dyrektorzy ds. polityki publicznej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz ds. planowania polityki, zaś po stronie gospodarzy – szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Tematy rozmów

Według KPRP wśród tematów rozmowy znalazły się m. in.: „wspieranie innowacji w Polsce, regulacje unijne oraz sztuczna inteligencja i przyszłość informatyki”.

Meta Platforms to amerykański konglomerat technologiczny. W skład grupy Meta, oprócz Facebooka, wchodzą również m.in. WhatsApp, Instagram czy Messenger. Przedsiębiorstwo jest zaliczane do tzw. wielkiej piątki przedsiębiorstw informatycznych razem z Google’em, Apple’em, Amazonem i Microsoftem.

W końcu października Komisja Europejska ogłosiła, że firmy Meta (właściciel platform Facebook i Instagram) oraz TikTok naruszyły przepisy w zakresie przejrzystości, zapisane w unijnym Akcie o usługach cyfrowych (DSA). Obu gigantom cyfrowym grozi kara w wysokości do 6 proc. ich całkowitego rocznego obrotu na świecie. Wyniki dochodzenia zostały ogłoszone w kontekście napięć pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem w związku z unijnymi przepisami, które regulują działalność amerykańskich platform cyfrowych.

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Pod koniec listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która ma umożliwić pełne stosowanie DSA w Polsce. We wtorek ustawa ma być rozpatrywana na komisji senackiej.

DSA wymaga od bardzo dużych platform internetowych podjęcia większych wysiłków w celu zwalczania nielegalnych treści i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami DSA platformy muszą też udostępnić dane naukowcom. Ma to doprowadzić do zwiększenia rozliczalności tych serwisów i identyfikacji potencjalnych zagrożeń wynikających z ich działalności, np. dla zdrowia psychicznego.

KE uznała jednak, że m.in. Instagram i Facebook mogły utrudniać dostęp do swoich danych poprzez wprowadzanie uciążliwych procedur. Zgodnie ze wstępnymi wynikami dochodzenia KE Instagram i Facebook nie zapewniają także użytkownikom łatwo dostępnego mechanizmu umożliwiającego oznaczanie nielegalnych treści. Meta na obu platformach nie realizowała też, zgodnie z zapisami DSA, prawa użytkowników do odwołania się od decyzji, gdy ich treści zostaną usunięte lub gdy ich konto ulegnie zawieszeniu. W odpowiedzi na wstępne wyniki dochodzenia rzecznik Mety zapowiedział dialog z KE. Odrzucił jednocześnie sugestie, by jej platformy naruszały przepisy DSA.

Na początku grudnia Komisja Europejska nałożyła na należącą do Elona Muska platformę X karę w wysokości 120 mln euro (około 140 mln dolarów) za nieprzestrzeganie DSA w zakresie przejrzystości. Była to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.

Adam Stankiewicz/PAP

