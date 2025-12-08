Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przy zgodzie premiera Donalda Tuska mrozi w sejmowej „zamrażarce” nie tylko projekty prezydenta Karola Nawrockiego, ale także demokratycznej opozycji. Prawo i Sprawiedliwość postanowiła zareagować na tę sprawę i uruchomiło specjalną stronę internetowa, na której przedstawiło listę swoich projektów, które są blokowane przez koalicję 13 grudnia.
Tusk i Czarzasty zapełnili zamrażarkę sejmową po brzegi
— wskazano na profilu Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych.
Czerwona zamrażarka
Uruchomiona została specjalna strona internetowa, na której znalazły się projekty sejmowych ustaw PiS, które są blokowane przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za zgodą premiera Donalda Tuska.
Zablokowane projekty usaw PiS to:
· Kwota wolna do 60 tys. zł. dla wszystkich
· Dobrowolny ZUS
· Ograniczenie 800+ dla Ukraińców
· Kasowy VAT
· Wydłużenie okresu pobytu potrzebnego do uzyskania obywatelstwa polskiego z 3 do 10 lat · Penalizacja „kłamstwa wołyńskiego”
· Kwota wolna do 120 tys. złotych dla rodziców czworo lub więcej dzieci
· Podniesienie wydatków na obronność państwa do poziomu co najmniej 5 proc. PKB
· Uniemożliwienie karania rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych na gospodarstwie
· Utworzenie instytucji Rzecznika Rolników
· Wprowadzenie możliwości ustanawiania specjalnych stref rolniczych
· Wprowadzenie regulacji w zakresie kryminalizacji zjawiska patostreamingu
· Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim korzystającym z usług taksówek poprzez skuteczną weryfikację kandydatów na kierowców taksówek
· Zwiększenie ochrony prawnej żołnierzy, funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, których dobra zostały naruszone podczas wykonywania czynności lub zadań służbowych
· Zakaz łączenia mandatu posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego ze stanowiskiem Dyrektora Generalnego i zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR
Ograniczenie demokracji
Sprawę w mediach społecznościowych skomentowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
A wiecie, że mój projekt dotyczący haniebnego zjawiska patostreamingu wobec dzieci został zamrożony przez marszałka Włodzimierza Czarzastego? Chciałem uregulować tę sprawę, zabezpieczyć polskie dzieci przed przemocą w internecie. Pamiętacie znęcanie się nad dziećmi i filmowanie tego w internecie, często w celach korzyści majątkowych. Ci hipokryci wiedzą, że w projekcie są też przepisy o ochronie zwierząt w kontekście patostreamingu (ostatnio bardzo głośno krzyczą o empatii wobec zwierząt). Odblokujcie projekt!
— wskazał Michał Wójcik.
Koalicja nazywająca się „demokratyczną” ogranicza demokrację w Sejmie
— zauważył Bartłomiej Wróblewski.
— wskazał Mariusz Gosek.
Czerwona zamrażarka - jest w niej m.in projekt ustawy o obywatelstwie polskim, o które powinno być dużo trudniej
— podkreślił Paweł Hreniak.
„Weto” Czarzastego
Przypominany, że zjawiskiem „mrożenia” obejmowane są także ustawy składane przez prezydenta Karola Nawrockiego, co sam Czarzasty określił mianem „marszałkowskiego weta”.
Blokowane aktualnie są projekty ustaw:
· Tak dla CPK
· PIT Zero. Rodzina na Plus
· Ochrona polskiej wsi
· Mrożenie cen energii
· Ustawa ukraińska
· Technologie Przełomowe
· Stop Banderyzmowi
· Obywatelstwo polskie
· Tak! Dla Polskich Portów
· Godna Emerytura
· Tani prąd –33%
· Prawo o ruchu drogowym
· Fundusz Medyczny
· Ochrona zwierząt
Taka to demokracja
Po tym, jak marszałek Szymon Hołownia rzekomo „zlikwidował” sejmową zamrażarkę, jego następca na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty postanowił zrobić z tego główny element swojej władzy.
Samozwańczy „demokraci” nie tylko blokują wszystkie projekty wychodzące z Pałacu Prezydenckiego, ale także te, których autorem jest opozycja.
To niestety sposób rozumienia „demokracji” z czasów „ludowych”. Zresztą trudno się dziwić…
