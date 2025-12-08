Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej skomentował doniesienia Telewizji wPolsce24 o tym, że w NBP trwa polityczny zamach wymierzony w prezesa prof. Adama Glapińskiego. „To bardzo dobry szef NBP, a jeśli tam powstała jakaś opozycja, to jest to prawdopodobnie wynik jakiś zewnętrznych intryg” - mówił Jarosław Kaczyński.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski zapytał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o doniesienia Telewizji wPolsce24, zgodnie z którymi pięciu członków zarządu NBP od kilku tygodni ma podejmować działania zmierzające ku temu, by odebrać kompetencje prof. Adamowi Glapińskiemu, a ostatecznie doprowadzić do jego odejścia.
Bliżej tej sytuacji nie znam, wiem jedno, prezes Glapiński jest gwarancją tego, że bank będzie niezależny, że będzie prowadził racjonalną politykę, a nie na przykład taka, jaką proponowano przy końcu naszej władzy, bo ona nie doprowadziłaby do szybszego stłumienia inflacji, tylko wręcz przeciwnie, rozkołysania polskiej gospodarki
— podkreślił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy.
„To bardzo dobry szef NBP”
To bardzo dobry szef NBP, a jeśli tam powstała jakaś opozycja, to jest to prawdopodobnie wynik jakiś zewnętrznych intryg
— zaznaczył.
Jarosław Kaczyński przedstawił, jakie w jego opinii mogłyby być skutki tego, gdyby prof. Adam Glapiński przestał być prezesem NBP.
Prof. Glapiński jest gwarantem przede wszystkim jednego – że Polska nie przyjmie euro, a przyjęcie euro to byłby nie tylko krok w kierunku jeszcze większego uzależnienia Polski niż w tej chwili, ale także to byłoby potężne uderzenie w polską stopę życiową. Wszędzie, gdzie euro wprowadzono, realne ceny w stosunku do dochodów wyraźnie rosły. Z punktu widzenia interesów państw od nas bogatszych to ten poziom już jest za wysoki, oni chcieliby tutaj mieć pracę za pół darmo, a już tak nie jest. Każdy, kto ku temu dąży, jest po prostu śmiertelnym wrogiem Polski
— powiedział prezes PiS.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Trwa zamach polityczny na prof. Glapińskiego! Kilku członków zarządu NBP próbuje zmusić go do odejścia
Adam Stankiewicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747730-prezes-pis-komentuje-news-tv-wpolsce24-broni-szefa-nbp
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.