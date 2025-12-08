NASZ TEMAT

Prezes PiS komentuje doniesienia TV wPolsce24 i broni prof. Glapińskiego: Jest gwarantem niezależności NBP i tego, że Polska nie przyjmie euro

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Marcin Obara/screenshot wPolityce.pl
autor: PAP/Marcin Obara/screenshot wPolityce.pl

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej skomentował doniesienia Telewizji wPolsce24 o tym, że w NBP trwa polityczny zamach wymierzony w prezesa prof. Adama Glapińskiego. „To bardzo dobry szef NBP, a jeśli tam powstała jakaś opozycja, to jest to prawdopodobnie wynik jakiś zewnętrznych intryg” - mówił Jarosław Kaczyński.

Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski zapytał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o doniesienia Telewizji wPolsce24, zgodnie z którymi pięciu członków zarządu NBP od kilku tygodni ma podejmować działania zmierzające ku temu, by odebrać kompetencje prof. Adamowi Glapińskiemu, a ostatecznie doprowadzić do jego odejścia.

Bliżej tej sytuacji nie znam, wiem jedno, prezes Glapiński jest gwarancją tego, że bank będzie niezależny, że będzie prowadził racjonalną politykę, a nie na przykład taka, jaką proponowano przy końcu naszej władzy, bo ona nie doprowadziłaby do szybszego stłumienia inflacji, tylko wręcz przeciwnie, rozkołysania polskiej gospodarki

— podkreślił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do sprawy.

To bardzo dobry szef NBP”

To bardzo dobry szef NBP, a jeśli tam powstała jakaś opozycja, to jest to prawdopodobnie wynik jakiś zewnętrznych intryg

— zaznaczył.

Jarosław Kaczyński przedstawił, jakie w jego opinii mogłyby być skutki tego, gdyby prof. Adam Glapiński przestał być prezesem NBP.

Prof. Glapiński jest gwarantem przede wszystkim jednego – że Polska nie przyjmie euro, a przyjęcie euro to byłby nie tylko krok w kierunku jeszcze większego uzależnienia Polski niż w tej chwili, ale także to byłoby potężne uderzenie w polską stopę życiową. Wszędzie, gdzie euro wprowadzono, realne ceny w stosunku do dochodów wyraźnie rosły. Z punktu widzenia interesów państw od nas bogatszych to ten poziom już jest za wysoki, oni chcieliby tutaj mieć pracę za pół darmo, a już tak nie jest. Każdy, kto ku temu dąży, jest po prostu śmiertelnym wrogiem Polski

— powiedział prezes PiS.

CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Trwa zamach polityczny na prof. Glapińskiego! Kilku członków zarządu NBP próbuje zmusić go do odejścia

Adam Stankiewicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych