Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej zapowiedział nową akcję Prawa i Sprawiedliwości, która ma przyciągnąć wyborców do tej formacji. Tym razem skierowana jest do młodzieży akademickiej, ponieważ chodzi o organizowanie dyskusji na uczelniach. Za realizację tego zadania ma odpowiadać dwóch europosłów PiS - Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński.

Dążymy do uzyskania większości, nie ukrywamy tego. Wiemy, że niektórzy mogą w tej chwili kwestionować realizm tego rodzaju przedsięwzięcia, ale myśmy swego czasu mieli 19 proc., a PO 60 proc., a mimo wszystko wybory, do których w tamtym momencie było daleko, wygraliśmy

— mówił Jarosław Kaczyński.

To wymaga działania szerokiego i my takie podejmujemy, stąd te objazdy powiatów, gmin, będą różnego rodzaju inne przedsięwzięcia. Przede wszystkim jest to wielkie przedsięwzięcie programowe, wczoraj była konferencja warszawska, będzie ich przeszło 30

— podkreślił prezes PiS.

W końcu lider PiS-u uchylił rąbka tajemnicy w sprawie nowej akcji partii, która ma pomóc jej pozyskać kolejnych wyborców.

Chcemy zwrócić się także do młodzieży, szczególnie akademickiej. (…) W związku z tym rozpoczynamy akcję, zwróciliśmy się już do wielu szkół wyższych, by ta akcja mogła być przeprowadzana. Chodzi o rzecz prostą i związana z sama istota uniwersytetu – uniwersytet powinien być sferą wolności (…). Nie ukrywam, że odwołujemy się tu do śp. pana Kirka, który prowadził tego rodzaju dyskusje

— mówił Jarosław Kaczyński.

Ta inicjatywa została już podjęta, wystosowaliśmy listy, otrzymaliśmy zgody w jednym wypadku, będziemy dalej o nie zabiegać

— podkreślił.

Zadanie dla Jakiego i Bocheńskiego

Cały ten pomysł jest pana europosła Jakiego, ale doszliśmy do wniosku, że podejmą się tego wysiłku dwaj młodzi, bardzo zdolni wiceprezesi naszej partii, czyli pan Tobiasz Bocheński i właśnie pan Jaki. Będziemy konsekwentnie dążyć do tego, aby te dyskusje się odbyły

— powiedział lider PiS.

To jest coś bardzo istotnego, bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów

— zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Będziemy konsekwentnie dążyli do tego, żeby te dyskusje się odbyły. Bardzo istotne są starcia różnych wizji Polski, różnych argumentów i różnych ocen tego, co mamy już za sobą. Jesteśmy gotowi bronić naszych rządów za pomocą faktów i to na pewno też będzie przedmiotem tych dyskusji. Warto, żeby to odbyło się w Polsce. Nawet jeżeli wolność będzie się w Europie i na całym Zachodzie cofać, Polska powinna zostać oazą wolności

— mówił prezes PiS.

Adam Stankiewicz

