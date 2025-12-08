TYLKO U NAS

Sędzia Nawacki: Mamy do czynienia z aktami bezprawia. To jest pogłębiający się stan chaosu, z którego musimy wyjść jak najszybciej

Sędzia Maciej Nawacki, członek Prezydium KRS
Sędzia Maciej Nawacki, członek Prezydium KRS / autor: Fratria

Mamy do czynienia z zapaścią wymiaru sprawiedliwości, powodowaną m.in. tym, że minister sprawiedliwości nie ogłasza nowych konkursów na wakujące stanowiska orzecznicze […]. To jest pogłębiający się stan chaosu, z którego musimy wyjść jak najszybciej. Niestety wychodzenie z tego rodzaju stanu będzie trwało pewnie ładnych parę lat” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Maciej Nawacki, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędzia Maciej Nawacki zwrócił uwagę w „Kontrze Płużańskiego”, że bezprawie, które uskutecznia Waldemar Żurek, będzie trzeba odwracać przez kilka lat.

Mamy do czynienia z aktami bezprawia, związanymi z działaniem sądów karnych i prokuratury. Wskazywaniem z palca sędziów do orzekania w niektórych sprawach. To jest pogłębiający się stan chaosu, z którego musimy wyjść jak najszybciej. Niestety wychodzenie z tego rodzaju stanu będzie trwało pewnie ładnych parę lat…

