Helsińska Fundacja Praw Człowieka ostro skrytykowała projekt ustawy Waldemara Żurka w sprawie statusu sędziów powołanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. „Naruszenie przepisów Konstytucji, nieuwzględnienie uwag Komisji Weneckiej, brak należytej oceny skutków proponowanych zmian” - brzmi surowa ocena HFPC. „Już nawet lewicowe NGO-sy krytykują pomysły ministra Żurka” - zauważył Krzysztof Bosak z Konfederacji. „Kolejne działania prowadzące wymiar sprawiedliwości na skraj anarchii to już naprawdę nie są żarty” - napisał w mediach społecznościowych o pomysłach Żurka poseł PiS prof. Krzysztof Szczucki.
To uderzenie fundament niezawisłości
Wielu ekspertów z zakresu prawa nie ma wątpliwości, że zaproponowane przez ministra Waldemara Żurka przepisy, które dotyczą statusu sędziów powołanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa - legalnie uformowaną po 2018 r. - naruszają konstytucyjne gwarancje niezawisłości. Grożą także poważnymi zakłóceniami w pracach wszystkich sadów. Tego samego zdania jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka wskazując, że przede wszystkim „proponowane rozwiązanie nie realizuje wymogu art. 180 Konstytucji” - chodzi o gwarancje nieusuwalności sędziów, które są fundamentem niezawisłości sądu.
Naruszenie przepisów Konstytucji, nieuwzględnienie uwag Komisji Weneckiej, brak należytej oceny skutków proponowanych zmian dla wymiaru sprawiedliwości – to najważniejsze zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka względem projektu ustawy, która uregulować ma status osób powołanych na stanowiska sędziowskie z udziałem tzw. nowej KRS
— brzmi skrótowa ocena HFPC pomysłów Żurka w mediach społecznościowych. Fundacja podkreśla, że projekt ustawy forsowanej przez Żurka nie daje sędziom realnej drogi odwoławczej, a jedynie możliwość sprawdzenia, w której grupie się znaleźli.
To pozór ochrony sądowej
— powiedział prezes HFPC Maciej Nowicki cytowany przez „Gazetę Prawną”.
To kolejny projekt ustawy Żurka, na którym HFPC nie zostawiła suchej nitki.
„Bez realnie działających sądów państwo nie istnieje”
Podstawowy zarzut dotyczy sposobu, w jaki Żurek chciałby, aby rozstrzygano o przyszłości trzech grup sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS. Część ma pozostać na stanowiskach, część zostać przeniesiona, a inni — głównie adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i pracownicy naukowi — mają zostać „złożeni z urzędu”, czyli usunięci, mimo że zostali legalnie zaprzysiężeni przez prezydent RP. HFPC stwierdza wprost, że „Sejm przyzna sobie prawo do decydowania, kogo spośród sędziów pozbawić urzędu”, co według fundacji jest ingerencją nieproporcjonalną i wykraczającą poza to, czego wymagają europejskie wyroki.
Już nawet lewicowe NGO-sy krytykują pomysły ministra Żurka i ostrzegają, że wprowadzenie ich w życie groziłoby paraliżem sądów.
Polski wymiar sprawiedliwości nie potrzebuje czystek politycznych, tylko koncentracji na wynikach: szybszych postępowaniach i sprawiedliwych wyrokach.
Potrzebujemy resetu konstytucyjnego, zakończenia kompromitującego Polskę podziału na „neosędziów” i „paleosędziów”, zlikwidowania możliwości podważania wyroków sądowych „bo to orzekł neosędzia”.
Wymierzanie sprawiedliwości to najbardziej elementarna funkcja państwa - bez realnie działających sądów państwo po prostu nie istnieje. Każdy miesiąc bez systemowej reformy sądownictwa to wymierne straty dla polskiej gospodarki, bezkarni przestępcy, dramaty rodzin. Tym trzeba się zająć, a nie politycznymi wojenkami
— napisał w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
Idziemy do anarchii - konieczna koalicja konstytucyjna
Były prezes Rządowego Centrum Legislacji prof. Krzysztof Szczucki ostrzega, że działania obecnej ekipy rządzącej - w szczególności ministra Żurka - są destrukcyjne dla polskiego sądownictwa. Odsunięcie ich od władzy może okazać się niewystarczające w obliczu wprowadzonego w polskim wymiarze sprawiedliwości chaosu. Konieczne jest porozumienie, które umożliwi przeprowadzenie koniecznych zmian w konstytucji.
Kolejne działania prowadzące wymiar sprawiedliwości na skraj anarchii to już naprawdę nie są żarty.
Potrzebujemy pilnego zbudowania koalicji konstytucyjnej, która przygotuje i przeprowadzi zmiany w zasadach działania najważniejszych organów państwa, tak aby zlikwidować ten nieustanny spór o wszystko, wynikający z bardzo konfliktogennej konstytucji z 1997 r.
Jednym z najważniejszych obszarów do zmiany jest wymiar sprawiedliwości. Podstawą musi być uznanie wszystkich sędziów za sędziów. Reformy muszą prowadzić do wzmocnienia instytucji państwa, nie zaś do próby ich zawłaszczenia, a przez to de facto do ich osłabienia. Nie da się tego osiągnąć bez zmian w konstytucji. Obecna formuła się po prostu wyczerpała.
I jedna zasadnicza uwaga do tych wszystkich, którzy funkcjonują w warunkach plemiennego obrzucania się kamieniami. Dalsze przerzucanie się przedsięwzięciami mającymi na celu zemstę doprowadzi tylko do dalszego osłabiania państwa. A co jest tego konsekwencją? Odpowiedź łatwo znaleźć w naszej historii
— napisał w mediach społecznościowych prof. Krzysztof Szczucki.
Czy ocenę HFPC, której bardzo daleko do PiS „żurkowcy” także sprowadzą do poziomu działań rosyjskiej agentury?
Umówmy się - Helsińska Fundacja Praw Człowieka to po prostu agenci Moskwy
— napisał w mediach społecznościowych Adam Czarnecki, Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia „Tak Dla CPK”.
Działania obecnego obozu władzy względem sędziów powołanych po 2017 r. przez obecną KRS to w istocie zakwestionowanie demokratycznie uchwalonych i podpisanych przez prezydenta ustaw, których konstytucyjności nie podważył TK. Jak zatem określić zapowiedzi wyrzucenia z zawodu sędziów, którzy dziś legalnie orzekają? Czy nie jest to właśnie zamach stanu?
